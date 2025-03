A oração do terço pela saúde do Papa volta à Praça São Pedro a partir de hoje

Após a conclusão dos Exercícios Espirituais da Quaresma na manhã desta sexta-feira (14/03), a oração mariana pela recuperação de Francisco será novamente recitada em frente à Basílica do Vaticano, desta vez, a partir das 19h30 na Itália, 15h30 no horário de Brasília. O encontro, aberto aos fiéis, será conduzido mons. Lucio Ruiz, com transmissão ao vivo pelos canais do Vatican News.

Vatican News

Nesta sexta-feira, 14 de março, o terço pela saúde do Papa Francisco, organizado pela Secretaria de Estado e pela diocese de Roma, voltará à Praça de São Pedro. Ele será rezado a partir das 19h30, hora na Itália (15h30 no horário de Brasília), e será conduzido por mons. Lucio Ruiz, secretário do Dicastério para a Comunicação do Vaticano. O encontro é aberto às pessoas que desejarem participar, com transmissão ao vivo pelos canais do Vatican News, como tem acontecido todas as noites desde 24 de fevereiro.

Oração e carinho pelo Papa

O encontro - que originalmente se realizava às 21 horas e que, durante os Exercícios Espirituais, foi transferido para a Sala Paulo VI às 18 horas, depois da meditação vespertina do pregador pontifício Pe. Roberto Pasolini e das Vésperas - reuniu todas as noites os fiéis que, muitas vezes com tochas nas mãos, quiseram expressar proximidade e afeto por Francisco, ainda internado no Hospital Gemelli por causa de uma pneumonia bilateral. Não apenas sacerdotes, freiras e religiosos, mas também famílias, cidadãos e turistas pararam para rezar. Muitas pessoas também o acompanharam espiritualmente à distância, conectando-se à mídia do Vaticano, que continua a transmitir o terço ao vivo diariamente. Momentos que culminaram naquele 6 de março, quando, no início do décimo primeiro Rosário consecutivo, a voz do Pontífice, gravada no hospital, ressoou em São Pedro e em todo o mundo:

“Agradeço de todo coração as orações pela minha saúde feitas na Praça, os acompanho daqui. Que Deus os abençoe e que a Virgem os proteja. Obrigado.”

