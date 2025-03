Hospital Gemelli - Roma (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Noite tranquila para o Papa no Hospital Gemelli

A Sala de Imprensa atualiza as informações sobre a saúde do Pontífice, que está no Gemelli desde 14 de fevereiro. Ontem ele participou da Missa e depois acompanhou os Exercícios de Quaresma com a Cúria Romana em vídeo.

Vatican News "O Papa passou uma noite tranquila, está descansando". Foi o que informou a Sala de Imprensa da Santa Sé na atualização de hoje, segunda-feira, 10 de março. O dia de ontem O Papa acompanhou do Gemelli, através de vídeo, os exercícios espirituais da Cúria Romana, iniciados na tarde deste domingo na Sala Paulo VI e conduzidos pelo pregador da Casa Pontifícia, o frade menor capuchinho padre Roberto Pasolini, unindo-se espiritualmente aos participantes. Pela manhã, recebeu a visita do secretário de Estado, cardeal Parolin, e do substituto da Secretaria de Estado, dom Peña Parra, e participou da missa com quem o assiste nestes dias. O Papa continuou seu tratamento e a fisioterapia respiratória e motora. A dieta prescrita pelos médicos, que inclui alimentos sólidos, continua. Leia também 09/03/2025 Papa Francisco acompanha Exercícios Espirituais por videoconferência A Sala de Imprensa da Santa Sé informa sobre as condições do Santo Padre: na manhã de hoje, Francisco participou da Missa e, à tarde, acompanhou por videoconferência os Exercícios ... A situação parece ser estável, com ligeiras melhoras graduais, como relatado no boletim médico de sábado à noite, em um quadro que, no entanto, permanece complexo e que leva os médicos a manter prudentemente o prognóstico reservado. Ontem à noite, após a oxigenação de alto fluxo com o uso de cânulas nasais durante o dia, o Papa voltou à ventilação mecânica não invasiva, conforme planejado. O boletim médico, que não foi publicado ontem à tarde devido à estabilidade do quadro clínico, deve ser divulgado no início da noite desta segunda-feira.