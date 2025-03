Noite tranquila para o Papa Francisco no Hospital Gemelli

Esta é a atualização da Sala de Imprensa da Santa Sé. As terapias continuam e o Pontífice alterna entre oxigenação de alto fluxo durante o dia e ventilação mecânica à noite.

Vatican News

“O Papa passou uma noite tranquila”. É o que informa a Sala de Imprensa da Santa Sé sobre o estado de saúde do Pontífice, hoje, 14 de março.

Informações de ontem

Na tarde de ontem a equipe médica levou um bolo com velas ao quarto do Papa para comemorar o 12º aniversário de sua eleição.

Também à tarde, o Papa participou dos exercícios espirituais para a Cúria Romana em conexão de vídeo com a Sala Paulo VI.

Em seguida, ele retomou a terapia respiratória.

Francisco continua alternando a ventilação mecânica não invasiva à noite com oxigenação de alto fluxo com cânulas nasais usadas durante o dia.

A situação clínica permanece estável em um quadro complexo.

Um novo boletim médico deverá ser publicado no início da noite desta sexta noite.

Francisco continuou as terapias prescritas, incluindo a medicamentosa e a fisioterapia motora ativa. Ontem de manhã, após a ventilação mecânica não invasiva durante a noite, passou para a oxigenação de alto fluxo com cânulas nasais.

Foram entregues ao Papa centenas de mensagens de crianças e jovens, enviadas ao Vaticano por escolas, associações e institutos religiosos.

Nesta sexta-feira (14/03), o cardeal secretário de Estado Pietro Parolin presidirá, às 10h30 locais, uma Missa pelo Papa na Capela Paulina do Palácio Apostólico, com a presença do Corpo Diplomático credenciado junto à Santa Sé.

Hoje à noite, o Rosário pelo Papa retornará à Praça São Pedro, mas será realizado às 19h30 locais, (15h30 no Brasil).