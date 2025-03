Noite tranquila para o Papa Francisco no Hospital Gemelli

Um grupo de voluntários no pátio do Hospital Gemelli (ANSA)

A atualização sobre o Pontífice divulgada pela Sala de Imprensa do Vaticano na manhã de hoje, 9 de março. Francisco há uma melhora gradual e leve, explica o boletim da noite passada, ele permaneceu sem febre e a troca de gases melhorou; mas o prognóstico ainda é reservado.

Vatican News

“A noite foi tranquila, o Papa está descansando”. Foi o que anunciou esta manhã, 9 de março, a Sala de Imprensa da Santa Sé em sua atualização sobre o Pontífice, que está hospitalizado no Policlínico Gemelli, em Roma, desde 14 de fevereiro.

Ontem à noite, a Sala de Imprensa do Vaticano informou que “a condição clínica do Santo Padre nos últimos dias permaneceu estável”, que há “uma boa resposta à terapia” e “uma melhora gradual e leve”.

No boletim divulgado à mìdia o esclarecimento de que Santo Padre “permaneceu sempre sem febre. A troca de gases melhorou; os exames hematoquímicos e hemogramas estão estáveis".

Os médicos, a fim de registrar essas melhorias iniciais também nos próximos dias, prudentemente mantêm o prognóstico ainda reservado.

Ontem de manhã, depois de receber a Eucaristia, o Santo Padre se reuniu em oração na capela de seu apartamento particular, enquanto à tarde alternou repouso e atividades de trabalho."

Segundo informado, como programado, após a oxigenação de alto fluxo com cânulas nasais durante o dia, à noite passará para a ventilação mecânica não invasiva.

Durante a missa matutina de hoje na Praça São Pedro, pelo Jubileu do Mundo dos Voluntários, o cardeal Michael Czerny irá ler a homilia do Pontífice. À tarde, Francisco segue os exercícios espirituais - que começam na Sala Paulo VI, no Vaticano - em comunhão espiritual com a Cúria Romana.

O texto do Angelus do Papa será divulgado como nos últimos domingos. Neste domingo, o boletim médico pode não ser publicado devido à estabilidade do quadro clínico, mas a Sala de Imprensa do Vaticano fornecerá informações aos jornalistas.