Policlinico Gemelli (Vatican Media)

Noite tranquila para o Papa Francisco no Hospital Gemelli

Nova atualização da Sala de Imprensa do Vaticano sobre o estado de saúde do Pontífice. Ontem, em um áudio, reproduzido antes do Rosário na Praça São Pedro, Francisco agradeceu a proximidade e as orações pela sua saúde. O estado de saúde do Papa permanece estável e o prognóstico é reservado.

Vatican News “O Papa teve uma noite tranquila e acordou pouco depois das 8h”. Foi o que informou hoje, 7 de março, a Sala de Imprensa da Santa Sé sobre o estado de Francisco, que está internado no Hospital Gemelli desde 14 de fevereiro. Boletim de ontem No boletim de ontem, a Sala de Imprensa informou que o estado clínico do Papa se manteve estável em relação aos dias anteriores. "A condição clínica do Santo Padre permaneceu estável em relação aos dias anteriores. Também hoje, ele não apresentou episódios de insuficiência respiratória. O Santo Padre continuou com benefício a fisioterapia respiratória e motora. Os parâmetros hemodinâmicos e os exames de sangue permaneceram estáveis. Ele não apresentou febre. Leia também 06/03/2025 Papa envia mensagem de voz aos fiéis: "Obrigado pelas orações, os acompanho daqui" Antes do início da recitação diária do terço na Praça São Pedro, foi transmitido um áudio com uma saudação do Papa Francisco, internado no Hospital Gemelli: "Agradeço de coração ... Os médicos ainda mantêm o prognóstico reservado. Considerando a estabilidade do quadro clínico, o próximo boletim médico será divulgado no sábado. Hoje, o Santo Padre se dedicou a algumas atividades de trabalho durante a manhã e a tarde, alternando descanso e oração. Antes do almoço, recebeu a Eucaristia." Nesta sexta-feira, mesmo que não haja o boletim médico, a Sala de Imprensa da Santa Sé fornecerá algumas informações sobre o Papa. Ontem à noite, houve uma grande emoção na Praça São Pedro quando, antes da recitação do Rosário pela saúde do Papa, foi transmitido um áudio gravado no Gemelli, no qual o Pontífice expressou seu agradecimento pelas orações e pela proximidade. Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui