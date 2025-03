Artista urbano de Roma: minha segunda vida começou com obras inspiradas no Papa

O street art Mauro Pallotta - o italiano Maupal - criou uma nova obra, uma bolsa de soro com muitos coraçõezinhos dentro dela e presa ao mundo, durante um diálogo com o Pe. Antonio Spadaro. O momento fez parte da “Cátedra do Acolhimento”, evento que está sendo realizado em Sacrofano, perto de Roma.

Uma bolsa de soro com muitos coraçõezinhos dentro, ligado ao mundo que “precisa de amor”. Essa é a nova obra do artista de rua Mauro Pallotta, também conhecido como Maupal, criada no primeiro dia da “Cátedra do Acolhimento”, evento que está sendo realizado até 28 de março, em Sacrofano, perto de Roma. O artista realizou a criação durante diálogo com o Padre Antonio Spadaro, subsecretário do Dicastério para a Cultura e a Educação, e com os participantes da terceira edição da iniciativa dedicada à arte do diálogo e do acolhimento.

Uma segunda vida

“Com o Papa Francisco, minha vida mudou completamente, tomou um rumo totalmente diferente daquele que eu havia tomado até então. Devo dizer também que minha vida melhorou muito. E todos os meus objetivos também mudaram, meus pensamentos tomaram rumos até então desconhecidos para mim. Foi um pouco como começar uma segunda vida”, disse o artista, que representou o Papa Francisco várias vezes. O acolhimento “é fundamental em todas as formas de arte e em todas as formas de vida”, acrescentou. “Com frequência e de bom grado, tento criar oximoros gráficos que ironicamente aprimoram certos tópicos que sempre nos fazem sorrir, portanto, nisso encontro minha forma de acolhimento.”

A voz do Papa é a única com impacto global

“O que percebemos nestes dias é que, em uma situação complexa no mundo, onde a ordem mundial é subvertida, onde há conflitos que nunca terminam, a voz do Papa, no final das contas, é a única voz moral de impacto global neste momento”, disse o Padre Spadaro, por sua vez, comentando a internação hospitalar de 38 dias do Papa Francisco. “Sentimos a necessidade de que ele estivesse presente novamente, que se tornasse vivo também com sua voz, com uma presença mais visível”, continuou. “Porque”, explicou o jesuíta, "o mundo está vivendo uma situação muito difícil’ da qual se pode sair ”com o compromisso de todos. Se não houver compromisso com a paz, se os padrões de guerra continuarem a prevalecer, de modo que somente com armas, somente com a guerra as situações possam ser resolvidas, não sairemos dessa situação”. Para o Padre Spadaro, “os conflitos que estamos vivendo não têm perspectiva de um futuro viável, todos têm seus próprios interesses e tentam persegui-los, mas no final não será composto um futuro verdadeiramente habitável”.

