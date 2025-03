Krajewski: rezemos com toda a Igreja pela saúde do Papa

Sétimo Terço rezado na Praça São Pedro pela cura de Francisco. A oração foi conduzida pelo esmoleiro do Papa, cardeal Konrad Krajewski, que pediu à Virgem Maria para apoiar o Pontífice neste momento de doença.

Isabella H. de Carvalho – Vatican News

Há uma semana, fiéis do mundo inteiro se reúnem em frente à Basílica de São Pedro, ao lado de cardeais, bispos e membros da Cúria Romana, para rezar pela saúde do Papa, internado no Hospital Gemelli desde 14 de fevereiro. “Rezemos juntos com toda a Igreja pela saúde do Santo Padre Francisco. “Que a Virgem Maria, Mãe da Igreja, o ampare neste momento” foi o que disse que o esmoleiro do Papa, cardeal Konrad Krajewski, prefeito do Dicastério para a Caridade, a todos aqueles que participaram do sétimo Terço pelo Pontífice.

Fiéis rezando o Terço pelo Papa

Os fiéis rezam numa só voz

Na noite de domingo, 2 de março, quando foram contemplados os Mistérios Gloriosos, a multidão se reuniu novamente na Praça São Pedro, depois de ter rezado, no último sábado, dentro da Basílica Vaticana por causa da chuva, que no domingo deu lugar a um céu límpido. Do palco iluminado o leitor anunciou os Mistérios e depois leu o Evangelho de Lucas. O cardeal Krajewski conduziu a oração, rezando a primeira parte do Pai-Nosso, que a assembleia completava numa só voz, continuando com as dezenas de Ave-Marias. Na multidão de fiéis que, todas as noites, em todas as condições climáticas, compareciam em grande número para o compromisso diário, era possível ver crianças usando toucas e cachecóis, sacerdotes, religiosas e voluntários do Jubileu.

Fiéis rezando o Terço pelo Papa

Alguns fiéis seguravam velas nas mãos e no palco a imagem da Virgem Maria, Mãe da Igreja, adornada com flores brancas movidas pelo vento, velava pela praça. A assembleia entoou o Glória ao Pai, bem como as ladainhas e a Salve Rainha conclusiva. O momento de reflexão foi concluído com o canto da oração Oremus pro Pontifice, que acompanhou o Papa todas as noites neste momento de provação.