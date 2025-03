Emergência habitacional, doações do Papa Francisco para o Fundo Padre Sardelli

Antes de sua internação no hospital Agostino Gemelli, o Papa Francisco fez uma doação ao Fundo Padre Roberto Sardelli para a emergência habitacional. O Pontífice doou um milhão de euros para a reforma da antiga Casa do Clero, cujos espaços serão transformados em 20 apartamentos para os necessitados.

O Papa Francisco também contribuiu, nas últimas semanas, antes de sua internação, para o Fundo Padre Roberto Sardelli para a emergência habitacional: doou um milhão de euros para a reforma da antiga Casa do Clero na Via Vergerio, cujos espaços serão transformados em 20 apartamentos para os necessitados.

A notícia tinha sido anunciada em 30 de janeiro num encontro dedicado à memória do Padre Sardelli na Paróquia de São Policarpo, mas não foi dito o valor da doação do Santo Padre. Nos últimos dias, o valor foi divulgado numa carta enviada pelo vigário da Diocese de Roma, cardeal Baldassare Reina, aos sacerdotes da Diocese de Roma.

"De 23 a 27 de junho de 2025 celebraremos o Jubileu dos seminaristas, bispos e sacerdotes", escreve o cardeal vigário. "Para chegar espiritualmente preparados é oportuno pensar num sinal concreto de caridade e esperança para oferecer como Igreja de Roma", ressalta.

Em 25 de outubro passado, quando o Papa Francisco foi a São João de Latrão para a assembleia diocesana, "dentre os temas discutidos", recorda o cardeal Reina, "surgiu a questão da emergência habitacional, um problema que como Igreja levamos ao conhecimento das autoridades competentes. Se levantamos a voz, acredito que é importante fazer um gesto profético, capaz de dar maior credibilidade ao que dissemos".

"Por isso, depois de um amplo e profundo diálogo com o Conselho Presbiteral", escreve o cardeal, "pensamos neste 'sinal de esperança': alimentar o Fundo Padre Roberto Sardelli (sacerdote da nossa diocese que em seu ministério viveu apaixonadamente a proximidade com os sem-teto) com as ofertas destinadas a esse fim, para apoiar as famílias que não têm as garantias necessárias para ter acesso a um contrato de aluguel ou aquelas que não conseguem pagar os aluguéis (cada vez mais altos)". Por isso, continua o texto, “convido vocês a contribuir com uma mensalidade do apoio econômico que recebemos ou com uma parte dele”.

"Espero que nossa escolha toque o coração de muitos outros, para que a Igreja em Roma possa sensibilizar cada vez mais homens e mulheres a apoiar o Fundo Sardelli e enfrentar concretamente a emergência habitacional em nossa cidade", conclui o cardeal Reina.