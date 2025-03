"Querido Francisco...", desenhos e saudações dos pequenos pacientes do Hospital Menino Jesus

Meninos e meninas internadas no hospital pediátrico dedicaram uma série de composições ao Papa com carinhosos incentivos e conselhos sobre como passar o tempo durante a hospitalização: "Rezamos pelo senhor para que sua hospitalização seja mais leve".

“Querido Papa, eu o aconselho a ler muitos livros”, sugere Eugenio. “Querido Papa, eu o aconselho a ganhar um playstation de presente”, escreve Alex. Os pequenos pacientes do Hospital Pediátrico Menino Jesus fizeram muitos desenhos com “conselhos” sobre como passar o tempo, dirigidos ao Papa Francisco, que está internado no Hospital Gemelli, em Roma, desde 14 de fevereiro. Uma das sugestões é a de se tratar junto com as crianças internadas no hospital, que fica na Colina do Janículo, de onde se avista a cúpula da Basílica de São Pedro: “Querido Francisco, venha para o nosso hospital... olha que vista linda! Também está a sua casa”, escreve Giulia, que desenhou uma janela de onde se pode ver um sol sorridente e a basílica vaticana.

Desenhos das crianças do Hospital Menino Jesus

Uma poesia para o Pontífice

Não apenas conselhos, mas também mensagens de proximidade para uma rápida recuperação. “Minha oração por você”, diz o desenho de Nico. E novamente, “Querido Papa Francisco, rezamos por você para que sua hospitalização seja mais leve”, escrevem a mãe Olga e o filho Alessandro. “Você e eu juntos”, em seu desenho Cláudia segura a mão do Papa. Giulia, Eugênio, Evelina, Aldo, Amélia, Sofia, Alex e Nicole, por sua vez, dedicam uma poesia ao pontífice: “O Papa no hospital nos faz sentir todos mal. Pensamos, coitadinho que está doentinho. Com carinho, dizemos a ele: “Avante, Francisco! Rezamos por você”.