De migrantes a crianças, um abraço sem fronteiras para Francisco

Dos refugiados na Tunísia às crianças na Espanha, passando pelo Equador e México, até o Benin: o mundo inteiro pede intercessão pela recuperação do Papa. Na terça-feira, os fiéis argentinos colocaram o ícone de Nossa Senhora de Luján na praça do “Gemelli”, enquanto no site da Conferência Episcopal Francesa é possível enviar uma oração “virtual”

“Pai Celestial, nós nos reunimos como uma comunidade de migrantes, carregando nosso amado Papa Francisco em nossos corações: neste momento de necessidade, nós o elevamos a Ti, pedindo que Tua graça curativa envolva” o Santo Padre, “farol de esperança e compaixão em um mundo que muitas vezes se sente dividido”.

Da Tunísia, uma terra amarga para aqueles que estão se deslocando em busca de um futuro melhor, a voz dos migrantes se eleva em oração pelo Papa, que está internado no Hospital Policlínico Gemelli, em Roma. A oração continua com um pedido de “recuperação rápida e completa”: “Restaure sua saúde, fortaleça seu espírito e renove sua energia”, rezam os migrantes, para que ele possa “continuar a conduzir com amor e bondade”.

A proximidade dos argentinos

O afeto dos fiéis está constantemente acompanhando o Papa Francisco neste momento de provação, vindo de todas as partes do mundo, a começar pela praça em frente ao Hospital Policlínico, onde a qualquer momento é possível ver pessoas reunidas sob a estátua de São João Paulo II. Esta terça-feira (04/03), um grupo de fiéis argentinos colocou um ícone de Nossa Senhora de Luján, venerada na Argentina e de quem o Papa também é devoto, aos pés da escultura.

Dias de oração nacional também foram convocados no México, onde a Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe dedicou uma área especial para acender velas pela saúde do Papa: o cônego monsenhor Edgar Alan Valtierra López disse que todos estão rezando para que ele se recupere logo e que “Deus lhe conceda a saúde de que precisa”.

Solidariedade de jovens e crianças

Não faltam sinais de solidariedade por parte dos jovens: aqueles que participaram recentemente do Jubileu da Comunicação prepararam um vídeo no qual o saúdam chamando-o de “amigo Francisco, o Papa dos jovens” e pedem que sua missão continue a ser “um farol de esperança”. Um “livreto” foi endereçado ao Papa, coletando desejos de rápida recuperação formulados por estudantes espanhóis do Colégio Nossa Senhora do Monte Sião, em Torrent, que vieram a Roma em uma peregrinação do Jubileu. “Eles queriam dar ao Papa algo para lembrá-lo de que estamos rezando por ele, porque ele sempre pede isso”, explica Mónica Alejos Andreu, uma das professoras que acompanhou os cerca de 50 alunos. As crianças também foram protagonistas de uma vigília na Catedral de Almudena, em Madri, onde entregaram desenhos cheios de ternura, para serem encadernados e enviados ao Papa.

Uma oração “virtual”

Ainda na Europa, na noite de segunda-feira, o bispo das dioceses italianas de Teano-Calvi, Alife-Caiazzo e Sessa Aurunca, dom Giacomo Cirulli, conduziu o Terço e a Adoração Eucarística na catedral de Teano, enquanto os bispos franceses disponibilizaram uma página do site da Conferência Episcopal para qualquer pessoa que deseje dedicar uma oração “virtual” à recuperação do Papa.

De um continente a outro

Do Equador, a Igreja recorda com gratidão a visita de Francisco ao país em 2015 e os bispos rezam por seu ministério, “uma lufada de ar freso do Evangelho de Cristo para o nosso mundo e para a Igreja”. Enquanto isso, no Benin, prossegue a corrente de oração diurna e noturna promovida pela direção local das Pontifícias Obras Missionárias e iniciativas semelhantes estão se multiplicando em todo o continente africano.

Por fim, dias atrás, o bispo de Xangai, Joseph Shen Bin, e o cardeal bispo de Hong Kong, Stephen Chow Sau-Yan, rezaram juntos pela saúde do Pontífice no santuário de Nossa Sra. de Sheshan, o lugar mais caro à devoção dos católicos chineses.