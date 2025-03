Papa Francisco receberá alta no domingo, 23 de março

Francisco receberá alta neste domingo (23/03) e seguirá para a Casa Santa Marta, no Vaticano, onde continuará sua recuperação com fisioterapia e acompanhamento médico. Durante a internação, enfrentou uma pneumonia severa, mas permaneceu consciente e apresentou um quadro estável nas últimas duas semanas. Antes de retornar ao Vaticano, fará uma breve saudação e concederá sua bênção da sacada do Hospital Gemelli.

Vatican News Os médicos Sergio Alfieri e Luigi Carbone responderam às perguntas dos jornalistas numa coletiva conduzida pelo diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, no saguão do Hospital Gemelli, neste sábado (22 de março). Segundo foi informado durante a coletiva, o Papa Francisco deixará o hospital neste domingo, 23 de março, e seguirá para a Casa Santa Marta, no Vaticano, onde continuará sua recuperação. De acordo com o doutor Alfieri, o Papa foi internado com um quadro de insuficiência pulmonar aguda causada por uma infecção, evoluindo para uma pneumonia bilateral severa, o que exigiu um tratamento específico. Durante a internação, os médicos recordaram os dois episódios considerados "muito críticos", nos quais o Santo Padre esteve em perigo de morte, mas nunca foi entubado. Nas últimas duas semanas, a condição clínica do Santo Padre tem se mantido estável. Os médicos recomendam a continuidade do tratamento medicamentoso, e será necessário um período de convalescença de pelo menos dois meses. Segundo a equipe médica, trata-se de uma alta "protegida", o que significa que a recuperação exigirá fisioterapia respiratória e motora, além de suporte diário com oxigênio e acompanhamento médico. A voz do Pontífice deverá retornar gradualmente, conforme esperado nesses casos. "O Papa demonstrou colaboração durante todo o tratamento e, se mantiver a evolução positiva, poderá retomar suas atividades em breve", afirmou o professor Alfieri. Antes de retornar ao Vaticano, Francisco aparecerá na sacada do Hospital Gemelli, também neste domingo (23/03), para uma breve saudação e bênção aos fiéis.