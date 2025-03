“Scholas Occurrentes” aprova plano quinquenal para difundir sua missão

Francisco se encontra com jovens da associação Scholas Occurrentes durante sua viagem apostólica à Indonésia em setembro de 2024 (Vatican Media)

A Pontifícia Fundação “Scholas Occurrentes” realiza sua primeira assembleia e confirma a liderança dos diretores José María del Corral e Enrique Palmeyro, na busca de promover a missão do Papa Francisco de criar uma cultura de encontro, por meio da educação.

Deborah Castellano Lubov - Cidade do Vaticano

A associação privada internacional de fiéis "Scholas Occurrentes", cujas raízes remontam ao então Arcebispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, realizou sua primeira Assembleia, na última quinta-feira, 20 de março de 2025.

A organização nasceu, em Buenos Aires, como um projeto para reunir estudantes de escolas públicas e privadas, independentemente de religião, para trabalhar pelo bem comum. A organização, que se tornou Fundação Pontifícia, em 2013, agora colabora com quase 450.000 escolas e instituições educacionais no mundo. Em 2022, a associação participou da Cúpula do G20, em Bali, onde apresentou seu modelo educacional aos líderes mundiais.

Em um comunicado, a Fundação falou sobre a Assembleia, na qual seus membros confirmaram a liderança de José María del Corral e Enrique Palmeyro como Diretores, como um "marco" na institucionalização do movimento.

O voto a favor da continuidade da liderança, durante a sessão, reafirmou o compromisso dos atuais Diretores com a missão confiada pelo Santo Padre de promover uma cultura de encontro, por meio da educação.

Por outro lado, a Assembleia votou e aprovou um plano quinquenal para orientar o desenvolvimento e a expansão da Fundação nos próximos cinco anos, assegurando a continuidade de sua missão e a consolidação de seus projetos nos cinco continentes.

Durante o seu pontificado, o Papa Francisco encontrou-se muitas vezes com a Associação "Scholas Occurrentes", em Roma e em outras partes do mundo. Inclusive durante a sua Viagem Apostólica à Ásia e Oceania, em setembro de 2024, quando estudantes indonésios receberam o Papa na Casa da Juventude, Grha Pemuda, em Jacarta, em visita à primeira comunidade da Associação no Sudeste Asiático.