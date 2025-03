Argentina, dom Giobando: o Papa arauto da paz e da justiça

Enquanto no mosteiro de Santa Catalina, em Buenos Aires, as principais associações católicas se reúnem em oração inter-religiosa por Francisco no aniversário de sua eleição, o bispo da Diocese de Mar del Plata, jesuíta e amigo de longa data do Pontífice, fala à mídia vaticana. "A situação social no país é grave, há muitos conflitos: é preciso dialogar mais e colocar em prática os ensinamentos de Bergoglio, também como Igreja, para que haja mais justiça e equidade".

Antonella Palermo – Vatican News

Recordações da infância, amizade com um confrade, apoio à distância, apelo à Igreja: tudo isso esteve nas palavras e memórias que dom Ernesto Giobando SJ, bispo da Diocese de Mar del Plata, auxiliar de Buenos Aires de 2014 a 2024, compartilhou com a mídia vaticana. Aconteceu enquanto na capital — no mosteiro de Santa Catalina, um lugar significativo de diálogo, onde nasceu a revista da Igreja argentina Vida Nueva, poucos meses antes da eleição de Bergoglio — se elevou em, 13 de março, uma oração inter-religiosa pela paz e a saúde do Papa, organizada por diversas associações eclesiais (Casacomune, Santo Egidio, Focolares, entre outras) que se reuniram desde o início da hospitalização do Pontífice para expressar sua proximidade e carinho a ele. Numa época de fortes polarizações ideológicas, o Magistério de Francisco, como sublinha o prelado, é mais providencial do que nunca e necessário colocá-lo em prática.

Que característica do pontificado do Papa Francisco o senhor gostaria de destacar hoje?

Foi uma surpresa quando Francisco foi eleito Papa, porque na realidade ele já estava pronto para se aposentar, e a Igreja, os cardeais, viram nele uma pessoa que poderia assumir os desafios da evangelização de então e de agora. É por isso que Francisco, a primeira coisa que ele quer expressar através da Evangelii Gaudium é como evangelizar o mundo de hoje. Pela alegria, que não é apenas uma disposição de humor, mas um dom do Espírito Santo. A alegria é um dos frutos do Espírito Santo e é uma alegria que representa a boa nova, daí o nome da Exortação Apostólica. O Evangelho é uma boa notícia, o Evangelho é alegria e creio que esta é a chave de todo o pontificado do Papa Francisco: como anunciar o Evangelho neste mundo difícil, sabendo testemunhar a alegria espiritual como um dom do espírito.

Excelência, quais votos gostaria de fazer ao Pontífice por ocasião deste aniversário?

Em primeiro lugar, a saúde, para que o Papa se recupere e continue dando seu testemunho de dedicação à Igreja. Espero que o Papa possa continuar a acompanhar e a “enfaixar” a Igreja neste tempo enquanto Deus o permitir. Muitas pessoas distantes da Igreja, não praticantes ou não católicas, me disseram em várias circunstâncias que há poucos líderes no mundo, um deles é Francisco. Acredito que ele é um líder porque ainda hoje as pessoas importantes deste mundo, podemos chamar assim, vão visitá-lo e os pobres confiam nele. O seu ministério petrino é um sinal de Deus, porque não é só para os poderosos, mas é um sinal para os mais humildes, para os pequenos, para os quais o Papa tem um coração enorme. Outro sinal também é como o mundo rezou e está rezando pela cura do Papa. É um sinal muito eloquente.

Entre outras coisas, o cardeal De Mendonça falou há alguns dias sobre o Magistério da fragilidade…

Quando se é fraco, é que se é forte, diz São Paulo. Portanto, é na fragilidade que vemos a força de Deus e ela também é um sinal de que não devemos recuar até que Deus diga. O mundo está passando por circunstâncias muito sérias e todos nós devemos ser testemunhas até o fim. Gostei muito da primeira meditação dos Exercícios Espirituais, dada pelo Pregador Pontifício, que disse: o fim é o começo. Uma expressão muito bonita.

E que a vida eterna começa aqui, como recordou nos últimos dias o pregador da Casa Pontifícia durante os Exercícios Espirituais para a Cúria...

Sim, a vida eterna começa aqui. Não podemos perder de vista que é um verdadeiro sinal de esperança para o Ano Santo que do hospital nos digam que o Papa passou “uma noite tranquila”, “está melhorando”. Somos como família e amigos na sala de espera, e acho que isso é um sinal de esperança.

O Papa não deixou de enviar, também do hospital onde ainda está internado, sua mensagem de proximidade às vítimas das enchentes em Bahía Blanca…

Ele esteve presente com um telegrama que enviou para acompanhar as vítimas e o desastre da enchente. Cerca de 15 pessoas já morreram e outras estão desaparecidas, razão pela qual o Papa, mesmo em plena convalescença, tem admiráveis ​​expressões de proximidade.