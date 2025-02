O vídeo da paróquia de Gaza para o Papa: “o mundo inteiro reza pelo senhor”

O pároco da Sagrada Família, padre Romanelli, juntamente com um grupo de freiras, crianças e paroquianos, enviou um vídeo ao Pontífice, que está hospitalizado no Gemelli, para assegurar-lhe sua gratidão, proximidade e orações. Na segunda-feira, conforme relatado pela Sala de Imprensa do Vaticano, Francisco ligou de volta para agradecê-los.

Salvatore Cernuzio – Vatican News

“Caro Santo Padre, aqui de Gaza somos aqueles que estavam na missa de hoje. Está muito, muito frio, mas queremos lhe mostrar a nossa gratidão, a nossa proximidade, a nossa oração. O mundo inteiro está rezando pelo senhor e é muito grato, e todos nós desejamos a sua saúde”.

Vídeo

Proximidade com o Papa

Envoltos em suas jaquetas e cachecóis, alinhados em frente ao altar sob o afresco da Sagrada Família que dá nome à igreja, os paroquianos de Gaza enviaram um vídeo de menos de 40 segundos ao Papa para desejar-lhe uma rápida recuperação e assegurar-lhe suas orações durante esse período difícil de sua hospitalização em Gemelli.

Como, por outro lado, o pároco Gabriel Romanelli e seu povo, abrigados entre a paróquia e o colégio, poderiam não estar próximos do Papa que, desde o início da guerra, sem nunca perder um compromisso, telefonou todas as noites às 19h? Videochamadas de menos de um minuto para saber sobre a saúde, as condições de vida, o que eles comeram naquele dia, para brincar com as crianças e enviar sua bênção, às vezes até em árabe.

“Desejamos-lhe boa saúde”

“Muito obrigado, nós lhe desejamos boa saúde, rezamos pelo senhor o tempo todo”, ouve-se no vídeo um idoso de Gaza. Ao lado dele, mulheres, crianças, Irmãs Missionárias da Caridade. Todos juntos concluem em coro: 'Deus a abençoe o tempo todo. Shukran, shukran!”.

Encontro fixo

Mesmo de seu quarto no Hospital Gemelli, Francisco telefonou para o pároco e seu assistente, padre Yusuf Asad, ambos sacerdotes do Verbo Encarnado, durante os primeiros dias de sua hospitalização. Nos dois primeiros dias de sua hospitalização - apesar das dificuldades de saúde e do apagão em toda a Cidade de Gaza - houve até mesmo duas videochamadas que o Papa fez pelo smartphone de um dos poucos colaboradores da equipe admitidos no décimo andar. Nos últimos dias, o Pontífice, também devido à piora de seu estado de saúde - que, segundo um dos boletins dos dias passados do Vaticano, apresentou uma “leve melhora” - não conseguiu manter o compromisso com seus amigos gazawis. Ele o fez na segunda-feira, conforme relatado pelo Escritório de Imprensa do Vaticano, telefonando para a Sagrada Família à noite. E precisamente para agradecer-lhes pelo vídeo que havia recebido.

Gaza

“Um chamado abençoado”

“Um chamado abençoado”, o definiu o padre Romanelli em um vídeo divulgado pelos canais sociais. “Como ele tem feito diariamente desde o início desta terrível guerra, o Papa Francisco nos chamou mais uma vez para expressar sua proximidade, para rezar por nós e nos dar sua bênção”, diz o padre no vídeo. “Como paróquia da Sagrada Família em Gaza, que pertence ao Patriarcado Latino de Jerusalém, ficamos felizes e comovidos ao ouvir sua voz. Isso nos dá muito conforto. É uma grande alegria, mesmo em meio a tantas provações, saber que, apesar de seu delicado estado de saúde, o Santo Padre continua a pensar e a rezar por todos e pela Paz em Gaza e, ao mesmo tempo, também continua a nos agradecer por nossas constantes orações”. Romanelli garante que acompanha as atualizações sobre a saúde do Papa pelos canais oficiais da Santa Sé e reitera seu convite a rezar “pelo fim desta guerra e pela paz em toda a Terra Santa e em todo o Oriente Médio".