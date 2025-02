Como nos dias passados, noite tranquila para o Papa no Gemelli

Nova atualização da Sala de Imprensa do Vaticano sobre a saúde de Francisco. Na comunicação, informa-se que o Pontífice mantém seu repouso.

"Como nos dias passados, o Papa transcorreu uma noite tranquila e mantém seu repouso." É o que informa a Sala de Imprensa da Santa Sé na atualização da manhã desta sexta-feira, 28 de fevereiro, sobre o estado de saúde do Pontífice, internado desde 14 de fevereiro no Hospital Gemelli.



No boletim divulgado ontem à noite, as condições de Francisco foram descritas como "em melhora", com alternância entre oxigenoterapia de alto fluxo e o uso de máscara respiratória. Ainda são necessários mais dias de estabilidade clínica para que o prognóstico possa ser definido. A manhã de ontem transcorreu entre sessões de fisioterapia respiratória e descanso; à tarde, o Papa rezou na Capela do apartamento privado; em seguida, dedicou-se às suas atividades de trabalho.

Segundo o que foi informado, o Papa saiu da fase mais crítica, mas a situação continua complexa e, por isso, o prognóstico permanece reservado.