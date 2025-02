A noite foi tranquila para o Papa Francisco

A Sala de Imprensa da Santa Sé informa que "o Pontífice dormiu e mantém seu repouso". Segundo o boletim divulgado na noite de ontem (23/02), as condições de saúde do Papa "permanecem críticas", mas não houve novas crises respiratórias. Observa-se uma inicial e leve insuficiência renal.

"A noite foi tranquila, o Papa dormiu e mantém seu repouso." Esse é o mais recente comunicado da Sala de Imprensa da Santa Sé sobre o estado de saúde do Santo Padre, divulgado nesta segunda-feira, 24 de fevereiro.

No boletim da noite anterior, domingo, 23 de fevereiro, quando se completaram nove dias de internação, foi informado que "a condição do Santo Padre continua crítica", mas desde a noite de sábado não houve "não houve crise respiratória". Os parâmetros sanguíneos apresentam melhora, embora alguns exames indiquem "insuficiência renal inicial leve, que está sob controle". O Papa continua vigilante, bem orientado, segue recebendo oxigênio, e o prognóstico permanece reservado, considerando a "complexidade do quadro clínico" e a "espera necessária para que as terapias farmacológicas deem algum retorno".