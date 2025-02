Praça interna do Hospital Policlinico Gemelli (ANSA)

Papa Francisco passou uma noite tranquila

A atualização desta manhã, 26 de fevereiro, sobre a saúde do Pontífice internado no Hospital Gemelli foi divulgada pela Sala de Imprensa da Santa Sé, que na noite de ontem informou detalhes sobre a condição clínica de Francisco, as quais "permanecem críticas, mas estáveis"; "não ocorreram episódios respiratórios agudos e os parâmetros hemodinâmicos continuam estáveis", além de que "o prognóstico permanece reservado".

Na comunicação desta manhã, 26 de fevereiro, aos jornalistas, a Sala de Imprensa da Santa Sé informou que, no Hospital Gemelli, "o Papa transcorreu uma noite tranquila e continua seu repouso". Pelo que foi informado, Francisco, depois de acordar, sentou-se numa poltrona e continuou seu tratamento. A oxigenoterapia continua na mesma modalidade dos últimos dias. Os resultados da tomografia computadorizada de seus pulmões, realizada ontem, poderão ser divulgados à noite.