Na Praça São Pedro um Rosário pela saúde do Papa

A Sala de Imprensa do Vaticano informa que, "recolhendo os sentimentos do povo de Deus", a partir desta noite, às 21h, será realizado um momento de oração com os cardeais residentes, a Diocese de Roma e os colaboradores da Cúria. O encontro de oração na noite desta segunda-feira será presidido pelo cardeal Parolin.

A partir da noite desta segunda-feira, os cardeais residentes em Roma, com todos os colaboradores da Cúria Romana e da Diocese de Roma, "recolhendo os sentimentos do povo de Deus", se reunirão na Praça de São Pedro, às 21h (horário italiano) para a recitação do Santo Rosário pela saúde do Papa. A informação é da Sala de Imprensa da Santa Sé, explicando que a oração, hoje, será presidida pelo cardeal secretário de Estado, Pietro Parolin.

Será possível acompanhar o evento em streaming no portal Vatican News e nas redes sociais e ao vivo na Rádio Vaticano Italia.

Um povo em oração

Os fiéis já se reuniram para rezar o Rosário pelo Papa na noite de domingo, com a celebração presidida pelo cardeal Matteo Zuppi, presidente da CEI, na Igreja de San Domenico, em Bolonha. A Conferência Episcopal Italiana anunciou que este foi o primeiro de uma série de eventos que envolverão "todas as Igrejas na Itália unidas".

E para responder a este convite da Igreja na Itália para intensificar a oração, a comunidade do Policlínico Universitário A. Gemelli - onde o Papa está hospitalizado desde 14 de fevereiro - e da sede romana da Università Cattolica del Sacro Cuore, para "expressar de maneira ainda mais forte a proximidade e o apoio ao Santo Padre Francisco neste momento de provação e sofrimento", iniciam hoje a uma série de iniciativas espirituais "para todo o tempo de hospitalização do Santo Padre em nosso Policlínico".

Na manhã desta segunda-feira, houve uma hora de Adoração na Capela de São João Paulo II, localizada no Hall do Hospital, seguida de Missa às 13h05. Em ambos os momentos reza-se de “maneira especial” pelo Papa Francisco.

Às 16h30, com a mesma intenção, terá lugar a recitação do Rosário junto à estátua de São João Paulo II, na esplanada em frente à Policlínica Gemelli. Outra Missa será celebrada na Capela do Hall.

O Conselho de Administração da Fundação Policlínica Universitária A. Gemelli (IRCCS), reunido nesta segunda-feira em sessão ordinária com o presidente Daniele Franco e a reitora da Universidade, Elena Beccalli, participam da Missa às 13h05 presidida por monsenhor Claudio Giuliodori, assistente eclesiástico geral da Universidade Católica e da Ação Católica Italiana.