Na Quarta-feira de Cinzas haverá o rito de imposição das Cinzas na Basílica de Santa Sabina em Roma

Quaresma, De Donatis presidirá a liturgia das cinzas no Aventino

O Departamento das Celebrações Litúrgicas Pontifícias anuncia que, por causa da internação do Papa no Hospital Gemelli, o penitencieiro-mor presidirá a celebração que marca o início do tempo de preparação para a Páscoa. Liturgia estacional na Igreja de Santo Anselmo no Aventino seguida da procissão penitencial até a Basílica de Santa Sabina.

Vatican News O Departamento das Celebrações Litúrgicas Pontifícias informa que na Quarta-feira de Cinzas, 5 de março, dia que marca o início da Quaresma, às 16h30 locais, o cardeal Angelo De Donatis, penitencieiro-mor e delegado do Papa Francisco, presidirá a liturgia estacional na Igreja de Santo Anselmo no Aventino, seguida da procissão penitencial até a Basílica de Santa Sabina. A procissão contará com a presença de cardeais, arcebispos, bispos, monges beneditinos de Santo Anselmo, padres dominicanos de Santa Sabina e alguns fiéis. No final da procissão, na Basílica de Santa Sabina, será celebrada a missa com o tradicional rito de imposição das cinzas. O evento será transmitido pelo Vatican News em português a partir das 12h30 no horário de Brasília.