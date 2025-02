Papa prorroga função de decano e vice-decano dos cardeais e eleva purpurado a Ordem dos Bispos

Decisão do Pontífice mantém o cardeal Re como decano do Colégio Cardinalício e o cardeal Sandri como seu vice. Cardeal Prevost passa a ser cardeal-bispo, com o título de Albano.

Victor Hugo Barros - Cidade do Vaticano

A Sala de Imprensa da Santa Sé divulgou, nesta quinta-feira (06/02), decisões do Papa Francisco para o Colégio de Cardeais. A nota informa sobre a prorrogação das funções do decano e do vice decano dos purpurados e o ingresso de um novo cardeal na Ordem dos Bispos.

O comunicado afirma que o Pontífice prolongou, no dia 07 de janeiro, a permanência do cardeal Giovanni Battista Re como decano do Colégio de Cardeais. O religioso, de 91 anos, recebeu o barrete vermelho pelas mãos do Papa João Paulo II, que o criou cardeal no Consistório de 21 de fevereiro de 2001. Em 18 de janeiro de 2020, teve sua eleição como Decano do Colégio de Cardeais aprovada pelo Papa Francisco.

O Santo Padre também decidiu prorrogar, em 14 de janeiro, a permanência do cardeal Leonardo Sandri como vice-decano do Colégio Cardinalício. Argentino, o purpurado de 91 anos foi criado cardeal no Consistório de 24 de novembro de 2007, pelo Papa Bento XVI. Em 24 de janeiro de 2020, o Papa Francisco aprovou sua eleição como vice-decano dos cardeais.

O Pontífice estabeleceu ainda que o prefeito do Dicastério para os Bispos, cardeal Robert Francis Prevost, O.S.A., passa a integrar a Ordem dos Bispos do Colégio Cardinalício. Francisco confiou ao purpurado a Sé suburbicária de Albano. O título estava vacante desde a morte do cardeal Angelo Sodano, em 27 de maio de 2022.