Pizzaballa: uma grande família espiritual reza pela saúde de Francisco

Papa em foto de arquivo com participantes do Congresso Internacional dos Catequistas (Vatican Media)

Continuam a chegar mensagens de proximidade e afeto em nível internacional pela saúde do Papa, que está internado no Hospital Gemelli desde 14 de fevereiro. O Patriarca Bartolomeu I: os desejos de uma “rápida e completa recuperação”.

Isabella H. de Carvalho e Benedetta Capelli - Vatican News

Nestes dias, multiplicam-se as mensagens de proximidade e orações pela saúde do Papa, que está internado no Hospital Gemelli de Roma desde 14 de fevereiro devido a uma pneumonia bilateral. Entre elas, destaca-se a carta que fala de seu “amado irmão” Francisco, a quem deseja uma “rápida e completa recuperação” e “um rápido retorno, com a ajuda de Deus, às suas sagradas e importantes funções”. A assinatura na parte inferior do desejo “fraterno” é a do Patriarca Ecumênico Bartolomeu I, conforme relatado em uma nota publicada no site do Patriarcado.

Uma única família reza pelo Pontífice

O Patriarca Latino de Jerusalém, cardeal Pierbattista Pizzaballa, por outro lado, convocou os fiéis a se reunirem “como uma única família na fé, unidos em um apelo sincero” pela “saúde e bem-estar” de Francisco. “Como família espiritual, somos chamados a permanecer juntos, unidos em oração e súplica”, assinalou o cardeal na declaração publicada no site do patriarcado. “Oferecemos fervorosamente nossas orações durante a missa, em nossas casas e no silêncio de nossos corações”, continuou o cardeal, "implorando ao Senhor que sustente o Papa Francisco com saúde e força renovadas, para que ele possa continuar sua sagrada missão de liderar a Igreja com sabedoria, humildade e amor".

À margem de um evento em Bolonha, o cardeal Matteo Maria Zuppi, presidente da Conferência Episcopal Italiana, enfatizou que as notícias sobre a saúde do Papa sugerem que ele está “na direção certa” para “uma recuperação completa, que esperamos”, acrescentou, “aconteça em breve”.

As orações de todos os continentes

O Simpósio das Conferências Episcopais da África e Madagascar assegurou que acompanhou as notícias sobre a saúde do Papa com “profunda atenção e fervorosa oração” e reiterou a “solidariedade e proximidade espiritual” de todos os fiéis. Também da terra natal do Pontífice veio o convite para rezar do arcebispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva. “Dessa forma”, escreveu ele em uma carta, "expressamos nosso amor pelo Papa Francisco e pedimos a Deus que lhe dê forças para sua saúde e que o apoie no exercício que lhe confiou".

Do Canadá vêm orações para “a plena recuperação do Santo Padre, enquanto ele continua a liderar a Igreja com coragem e generosidade de espírito”. O bispo de Calgary, dom William McGrattan, na qualidade de presidente da Conferência Canadense de Bispos Católicos (CCCB), convidou todos - indivíduos, famílias, movimentos e paróquias - à oração. “Que o Senhor, por intercessão de Nossa Senhora”, escreveu o prelado, "lhe conceda força, saúde e energia renovadas em sua vocação de servir a Igreja como Sucessor de Pedro e Vigário de Cristo na Terra".

No Líbano, o cardeal Béchara Boutros Pierre Raï, Patriarca de Antioquia dos Maronitas, disse que havia rezado pelo Papa Francisco tanto em público quanto pessoalmente. “Que o Senhor o ajude, que Ele o cure”.

A presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) está propondo um momento de oração nos próximos dias para a “plena recuperação da saúde do Papa Francisco”. Em vista da festa da Cátedra de São Pedro, no dia 22 de fevereiro, o cardeal Jaime Spengler, presidente da CNBB e do Conselho Episcopal Latino-Americano e do Caribe (CELAM), convida as pessoas a pedir pela recuperação do Papa, acrescentando uma intenção de oração durante as celebrações: “Senhor Deus, o teu servo, o Papa Francisco, tornou-se para nós uma ‘testemunha dos sofrimentos de Cristo’.

Desejos de uma rápida recuperação também do mundo político

Francisco também recebeu votos de boa recuperação de figuras políticas, como o presidente israelense Isaac Herzog. Falando na Sinagoga de Roma, ele desejou uma recuperação rápida e completa, “relembrando - neste lugar sagrado - suas importantes palavras condenando o antissemitismo”. “Rezo ao Todo-Poderoso por sua saúde e rápida recuperação”, foi a mensagem na rede social X do presidente do Irã, Masoud Pezeshkian.