Papa responde à terapia, mas ainda não está fora de perigo

Os médicos Sergio Alfieri e Luigi Carbone respondem às perguntas dos jornalistas numa coletiva conduzida pelo diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, no saguão do Hospital onde o Pontífice está internado.

Francisco não está acamado, respira sem a ajuda de aparelhos, mas ainda não está fora de perigo, afirma o médico Sergio Alfieri em coletiva de imprensa no Hospital onde o Pontífice está internado:

"Se a pergunta é 'ele está fora de perigo?': não. Se depois vocês nos perguntam se neste momento ele está em perigo de vida, a resposta, de qualquer forma, é não. Agora ele passou 20 minutos, foi do seu quarto até a capela para rezar. Porém, a situação realisticamente é esta: ele é o Papa, mas também é um homem."

A internação durará o tempo necessário para que Francisco volte para a Casa Santa Marta em segurança. Mas se o corpo tem quase 90 anos, a cabeça é de 60 ou 50, garante o médico, afirmando que o Papa não perdeu o bom humor. Ao entrar no quarto de Francisco e saudá-lo com um "Bom dia, Santo Padre", recebeu como resposta: "Bom dia, Santo Filho".

Questionado por um jornalista qual é a maior preocupação, os médicos observaram que existe o risco de que os germes das vias respiratórias entrem em sua corrente sanguínea, causando sepse.

Quando voltar para a Casa Santa Marta, seus problemas respiratórios crônicos permanecerão, afirmou ainda o dr. Alfieri.

Cansado por uma atividade intensa

"Vocês conhecem outro homem de 88 anos que governa um Estado e que também é o pai espiritual de todos os católicos do mundo?", questionou Sergio Alfieri, diretor do serviço médico-cirúrgico do Hospital Gemelli. Assim, para garantir um período de repouso adequado à sua recuperação, foi anunciado que o Papa permanecerá no hospital Gemelli por pelo menos mais uma semana.

Francisco está melhor, levanta-se, lê, trabalha, assina documentos e também passa um tempo na capela do hospital, revelou o professor Alfieri. No entanto, ele tem uma doença crônica que pode apresentar fases agudas. Diante desse quadro, os médicos preferem mantê-lo sob vigilância no hospital, onde ele está cercado por uma equipe de especialistas, incluindo pneumologistas e cardiologistas.

Quanto à comunicação sobre sua hospitalização, desde o início, há uma semana, "tudo o que está escrito nos boletins é a verdade", asseguraram os médicos, explicando que os comunicados são elaborados em total concordância com seus colegas. O Papa pediu expressamente aos médicos que não ocultassem nada sobre seu estado de saúde.

Por fim, os dois médicos explicaram que o Papa está sendo tratado "como todos os outros pacientes" e que precisará de repouso.

