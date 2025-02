O Papa com o Comitê Executivo do II Congresso Internacional das Confrarias e da Piedade Popular recebido na Casa Santa Marta

O Papa: dar dignidade com respeito, afeto e cuidado

“Que nesta obra possam sempre ser ouvidas as batidas de um coração que ama”. Ajudar o próximo com ‘respeito, afeto e cuidado’, para a sociedade reconhecer a dignidade única que cada pessoa tem”. São palavras do Papa Francisco ao receber o Comitê Executivo do II Congresso Internacional das Confrarias e da Piedade Popular, em peregrinação jubilar, neste sábado, 8 de fevereiro.

Vatican News Na manhã deste sábado, 8 de fevereiro, o Papa Francisco recebeu o Comitê Executivo do II Congresso Internacional das Confrarias e da Piedade Popular que foi realizado em Sevilha em dezembro de 2024. Os presentes vieram como peregrinos neste Ano Jubilar para agradecer ao Papa pela mensagem que segundo mons. Saiz Meneses “foi uma graça cujos ecos ainda podem ser ouvidos”. Ecos de uma mensagem Francisco iniciou seu discurso recordando sua mensagem ao II Congresso, na qual propôs que “vivessem esse evento como uma oração de louvor”, solicitando que “fossem testemunhas de um amor que transborda a ponto parecerem ‘loucos’, loucos de amor”. Ao especificar “a graça cujos ecos podem ser ouvidos” disse: “Como nos faria bem, na conclusão deste evento, se o primeiro desses ecos fosse ouvido principalmente nas famílias. Que se ouvisse como o silêncio ensurdecedor de uma oração que chega às lágrimas, porque vem do coração”, seja diante da imagem do titular da confraria em suas casas, no Tabernáculo de sua paróquia ou templo, ou ao lado dos idosos e doentes. Dignidade com amor para os sem teto Em seguida o Papa recordou que “um outro destes ecos, já realizado, é um lar para os sem-teto, fruto da caridade oculta à qual me referi em minha mensagem. Que nesta obra possam sempre ser ouvidas as batidas de um coração que ama”. Concluindo sua saudação disse: “Vamos garantir que, por meio do ‘respeito, afeto e cuidado’ nesse lar, a sociedade e as pessoas acolhidas possam novamente reconhecer a dignidade única que cada pessoa tem”. Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui