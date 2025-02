O Papa: nestes tempos de guerra, precisamos de testemunhos de reconciliação

O Papa na audiência com os fiéis dos países nórdicos em peregrinação a Roma com a Conferência Episcopal da Escandinávia (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

O Papa recebeu em audiência os fiéis da Suécia, Noruega, Dinamarca, Finlândia e Islândia, em peregrinação a Roma, e os exortou, uma vez regressados ​​aos seus países, "a cooperar com os outros irmãos cristãos", a cultivar o diálogo inter-religioso. Aos jovens, lembrou a canonização de Carlo Acutis em 27 de abril.

Mariangela Jaguraba - Vatican News

O Papa Francisco recebeu em audiência, nesta segunda-feira (03/02), no Vaticano, na Sala Paulo VI, os peregrinos dos Países Escandinavos.

O Pontífice saudou os peregrinos provenientes da Suécia, Noruega, Dinamarca, Finlândia e Islândia que participam dessa peregrinação a Roma, organizada pela Conferência Episcopal Nórdica.

"Rezo para que, por meio desta experiência de caminhar juntos como irmãos e irmãs em Cristo, seus corações sejam fortalecidos na fé, na esperança e no amor, porque estes são três elementos essenciais da vida cristã, três maneiras pelas quais o Espírito Santo nos guia em nosso caminho de peregrinos", disse Francisco no início de sua saudação.

A seguir, Francisco recordou o lema deste Jubileu: "Peregrinos da esperança".

Rezo para que sua esperança se fortaleça durante esses dias. Certamente vocês já estão cientes dos sinais de esperança presentes em seus países de origem, porque a Igreja, em suas terras, embora pequena, está crescendo em número. Podemos agradecer a Deus Todo-Poderoso, porque as sementes da fé, plantadas e regadas ali por gerações de pastores e pessoas perseverantes, estão dando frutos. Isso não deve nos surpreender, porque o Senhor é sempre fiel às suas promessas!

O Papa espera que esta peregrinação aos lugares sagrados da Cidade Eterna, especialmente aos túmulos dos Santos Apóstolos Pedro e Paulo, ajude os peregrinos dos Países Escandinavos a fortalecerem "sua fé no Senhor Jesus e sua consciência de pertencer a Ele e uns aos outros na comunhão da Igreja", e que esta fé seja "nutrida e aprofundada", disse ainda Francisco. "Desta forma, com a mente e o coração plenamente sintonizados com a graça transformadora de Cristo, vocês voltarão aos seus países cheios de entusiasmo para partilhar o grande dom que receberam, porque, como diz São Paulo, fomos criados em Cristo para fazer boas obras".

Segundo o Papa, "não há “obra” maior do que transmitir a mensagem salvadora do Evangelho aos outros, e somos chamados a fazê-lo especialmente por aqueles que se encontram à margem. Pensemos, por exemplo, naqueles que estão sozinhos ou isolados nas periferias de suas comunidades e nos territórios mais remotos. Essa tarefa é confiada a cada um de vocês, independentemente de sua idade, estado de vida ou capacidade. Mesmo aqueles entre vocês que são idosos, doentes ou que de alguma forma se encontram em dificuldade têm a nobre vocação de testemunhar o amor compassivo e terno do Pai."

"Ao voltar para casa", disse ainda Francisco, "lembrem-se de que a peregrinação não termina, mas muda seu foco para o caminho cotidiano do discipulado e para o chamado a perseverar na tarefa de evangelização".

O Papa convidou as comunidades católicas dos Países Escandinavos "a cooperarem com os outros irmãos cristãos, porque nestes tempos difíceis, marcados pela guerra na Europa e no mundo, a nossa família humana tem grande necessidade de um testemunho unido daquela reconciliação, cura e paz que só podem vir de Deus".

"Da mesma forma, em seus contextos multiculturais, vocês são chamados a dialogar e trabalhar em conjunto com membros de outras religiões, muitos deles migrantes, que vocês acolheram tão bem em suas sociedades", disse ainda o Papa, recordando ter visto disso durante sua visita à Suécia em 2016. "Continuem sendo exemplos de acolhida e solidariedade fraterna", sublinhou.

Por fim, o Papa se dirigiu aos peregrinos mais jovens da peregrinação. "Como parte dos eventos deste ano, no dia 27 de abril celebraremos a Canonização do Beato Carlo Acutis", recordou Francisco, afirmando que este jovem santo do nosso tempo e para o nosso tempo mostra aos jovens e a todos nós, que é possível para os jovens no mundo de hoje seguirem Jesus, partilhar os seus ensinamentos com os outros, encontrando a plenitude da vida na alegria, na liberdade e na santidade.