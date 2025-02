A estátua de João Paulo II na entrada do Gemelli. (AFP or licensors)

Papa não conduzirá o Angelus. Missa para diáconos será presidida por dom Fisichella

A atualização é da Sala de Imprensa do Vaticano. O pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização lerá a homilia preparada por Francisco para a Missa por ocasião do Jubileu do Diaconato Mundial

Vatican News Com a hospitalização de Francisco no Policlínico Gemelli - dando continuidade assim às precauções adotadas como explicado na sexta-feira pela equipe médica que o assiste - os compromissos previstos para amanhã, domingo, 22 de fevereiro, seguirão o mesmo procedimento da semana precedente. Neste sentido, informa a Sala de Imprensa do Vaticano — que nesta manhã informou via Telegram que o Papa "descansou bem" — Francisco não conduzirá a oração do Angelus ao meio-dia, mas naquela hora o texto de sua reflexão será tornado público, como ocorreu no domingo passado. O Jubileu dos Diáconos Antes da oração mariana, na Basílica de São Pedro, está prevista a Missa com as ordenações diaconais, às 9h, horário italiano, por ocasião do Jubileu dos Diáconos. Também neste caso, a Sala de Imprensa da Santa Sé anunciou que o celebrante será o arcebispo Rino Fisichella – pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização, Seção para Questões Fundamentais da Evangelização no Mundo – que lerá o texto da homilia preparada por Francisco para a ocasião.