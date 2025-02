Melhoram as condições de saúde do Papa, porém, não conduzirá o Angelus dominical

A Sala de Imprensa Vaticana informa a prescrição de “repouso absoluto” indicada pela equipe médica do Hospital Policlínico para “facilitar a recuperação” do Papa, que expressa sua gratidão pelas “muitas mensagens de proximidade e afeto recebidas”

Os exames realizados este sábado pelo Papa Francisco mostram uma “melhora em alguns valores”, confirmando, no entanto, a infecção das vias respiratória que, desde sexta-feira, 14 de fevereiro, levou à sua hospitalização no Policlínico Gemelli, em Roma. Por esse motivo, o Pontífice não conduzirá a oração do Angelus deste domingo, seguindo a prescrição de “repouso absoluto” indicada pela equipe médica para “facilitar a recuperação” do Pontífice.

É o que informa em uma nota da Sala de Imprensa da Santa Sé, que também indica uma pequena mudança na terapia em andamento. No decorrer da manhã, lê-se ainda, o Papa recebeu a Eucaristia e alternou os momentos de repouso com a oração e a leitura.

Em todo caso, Francisco, decidiu “enviar o texto” do Angelus, informa a Sala de Imprensa, que, concluindo, sublinha a gratidão do Papa pelas “muitas mensagens de proximidade e afeto recebidas” e convida as pessoas a “continuar rezando por ele”.