Hospital Gemelli em Roma

Papa internado no Gemelli para exames e tratamento da bronquite

A Sala de Imprensa do Vaticano informa que Francisco, nesta manhã, 14/02, após as audiências na Casa Santa Marta, foi internado no hospital romano para "alguns exames diagnósticos necessários" e para "prosseguir, em ambiente hospitalar, o tratamento da bronquite" da qual sofre há dias.

Vatican News "Na manhã desta sexta-feira, 14 de fevereiro, ao término das audiências, o Papa foi internado no Hospital Agostino Gemelli para alguns exames diagnósticos necessários e para prosseguir em ambiente hospitalar o tratamento para a bronquite que ainda persiste". A informação foi divulgada por meio de um comunicado da Sala de Imprensa da Santa Sé. Há vários dias, o próprio Pontífice já havia mencionado publicamente os problemas de saúde que o impediram de ler as catequeses, homilias e discursos preparados. Ainda assim, nesta manhã, manteve integralmente sua agenda de compromissos, que foram realizados na Casa Santa Marta. Esta é a quarta vez que o Papa Francisco é internado no hospital romano. Ele já havia sido hospitalizado em junho de 2021 para uma cirurgia programada devido a uma estenose diverticular sintomática do cólon, em junho de 2023 para uma cirurgia de "laparotomia e reconstrução da parede abdominal", e em março de 2023 para exames médicos. Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui