A Igreja Italiana unida em oração ao Santo Padre

Dos fiéis italianos eleva-se uma oração uníssona pela saúde do Pontífice (vincenzo livieri)

O presidente da CEI, Cardeal Zuppi, conduzirá a oração às 20h na igreja de San Domenico, em Bolonha: “Um modo concreto de renovar a proximidade e o afeto das comunidades eclesiais italianas”. Cardeal Lojudice: orações por Francisco, "um ponto de referência importante e decisivo para nossa vida na Igreja". Cardeal Vigário Reina: "Elevaremos nossa oração ao Senhor pelo Santo Padre, para que Ele o sustente com Sua graça"

Vatican News

A recitação do Santo Rosário para expressar toda a proximidade ao Papa Francisco. Será a Igreja de San Domenico, em Bolonha, a receber os fiéis às 20h deste domingo, para a oração presidida pelo cardeal Matteo Zuppi, arcebispo da cidade e presidente da Conferência Episcopal Italiana.

“Queremos nos unir ao Santo Padre – explica Zuppi – pedindo ao Senhor que o sustente neste momento de sofrimento, para que ele encontre alívio e se recuperar o mais rápido possível. Será uma forma concreta de renovar a proximidade e o carinho das comunidades eclesiais italianas, que há dias intensificaram suas orações."

O abraço ao Papa dos fiéis italianos

O evento na noite deste domingo, como indica a própria CEI, será “o primeiro, que a partir de Bolonha, envolverá a partir de amanhã todas as Igrejas na Itália, unidas, juntas, em um único abraço orante.

O Escritório Litúrgico Nacional está preparando dois modelos, disponíveis em breve, para tecer esta cadeia de oração que reúne todas as comunidades em torno do Bispo de Roma que preside em comunhão".

Cardeal Reina: Missa especial pelo Pontífice

Às 17h30 deste domingo, o cardeal vigário do Papa Francisco para a Diocese de Roma, Baldassare Reina, celebra a Missa na Basílica de São João de Latrão com uma intercessão especial pela saúde do Santo Padre, e os párocos e sacerdotes farão o mesmo nas celebrações de hoje.

"Gostaria de convidá-los a unir-se espiritualmente à Santa Missa que celebrarei esta tarde. Em comunhão de fé e oração, cada um em sua comunidade - é o convite do cardeal vigário - elevaremos ao Senhor nossa súplica pelo Santo Padre, para que Ele o sustente com sua graça e o encha da força necessária para atravessar este momento de provação".

Cardeal Lojudice: rezemos por Francisco

As orações pela saúde do Papa se elevam também das Igrejas "irmãs" de Siena-Colle di Val D'Elsa-Montalcino e Montepulciano-Chiusi-Pienza, que continuam rezando em todas as comunidades.

"Desejamos testemunhar ao Papa - diz o cardeal Augusto Paolo Lojudice, presidente da Conferência episcopal toscana - nossa proximidade, nosso afeto e nossa gratidão. Sua figura é um ponto de referência importante e decisivo para nossa vida na Igreja em um tempo em que os valores do Evangelho são quase excluídos de nossa vida cotidiana: solidariedade, acolhimento, respeito pela vida em todas as suas formas". O cardeal conclui então expressando a “devoção filial” dos fiéis, bem como “o compromisso de continuar a rezar pela saúde” do Pontífice.