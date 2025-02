Cardeal Reina: como peregrinos de esperança, rezemos pelo Papa

Na Praça São Pedro, pelo quarto dia consecutivo, foi rezado o terço por Francisco. Para conduzir a oração estava o vigário da diocese de Roma, cardeal Baldo Reina: “rezemos juntos com toda a Igreja pela saúde do Santo Padre. Que a Virgem Maria o ampare neste momento”.

Benedetta Capelli - Vatican News

Sob o olhar de Maria, Mãe da Igreja, iluminada e cercada por flores brancas e rosas que brilham na escuridão da noite, a Praça de São Pedro se tornou, desde a última segunda-feira, o lar de um povo que reza incessantemente pelo próprio Pai. Fiéis, sacerdotes, freiras e cardeais, entre os quais, o secretário de Estado, Pietro Parolin, e o esmoleiro Konrad Krajewski, têm em mãos os terços para rezar pela saúde do Papa. Na noite desta quinta-feira (27/02), presidindo a “oração do coração”, como Francisco definiu repetidamente o Rosário, estava o cardeal Baldo Reina, vigário da diocese de Roma. “Irmãos e irmãs, peregrinos de Esperança”, disse o cardeal, ”rezemos juntos com toda a Igreja pela saúde do Santo Padre Francisco. Que a Virgem Maria, Mãe da Igreja, o sustente neste momento.”

Os cardeais rezam o terço pelo Papa Francisco

Os mistérios da luz

O povo de Deus reza os Mistérios da Luz, acrescentados por São João Paulo II com a carta apostólica Rosarium Virginis Mariae, para “fazer as pessoas redescobrirem”, escrevia ele em 2002, “a profundidade mística contida na simplicidade do Rosário”. Mistérios da luz porque Jesus é “a luz do mundo” e essa dimensão, observou João Paulo II, emerge particularmente nos anos da vida pública, quando proclama o Evangelho.

O primeiro mistério luminoso recorda o batismo de Jesus por parte de João no Jordão, o leitor lê uma passagem do Evangelho de Mateus, seguido pela recitação do Pai-Nosso, das dezenas de Ave-Maria e, em seguida, o Glória ao Pai cantado pelo coro; o segundo mistério enfoca o primeiro milagre de Jesus no Rio Jordão; no terceiro, Jesus proclama o Reino de Deus; no quarto mistério da luz, o Evangelho de Mateus relembra a transfiguração de Jesus diante dos discípulos; o último mistério recorda a instituição da Eucaristia.

O cardeal Reina na noite desta quinta-feira ( 27/02) na Praça São Pedro

Um coração cheio de graça

O Salve Rainha é cantado olhando para a Mãe de Deus. O cardeal Reina se ajoelha diante da Virgem, e com ele os fiéis respondem às litanias lauretanas em uma atmosfera de intenso recolhimento, com as mãos unidas e entrelaçadas com terços de madeira ou feitos de pérolas brancas ou coloridas, segurando velas acesas. “Pai Santo”, recita o cardeal, "reaviva a nossa esperança para que nenhum obstáculo nos faça desviar do caminho que leva à salvação".

Antes da bênção final, foi cantada a oração Oremus pro Pontifice, para que Deus possa preservar o Papa “de todo mal”. A comunidade abre a sua faixa que diz “Obrigado, Papa Francisco”, uma frase que contém gratidão e afeto filial ao Bispo de Roma. Os fiéis voltam lentamente para casa, com os corações cheios da graça da oração e das notícias vindas do Gemelli de que o Papa está melhorando.

Na noite desta sexta-feira (28/02), a quinta consecutiva, o terço pela saúde do Papa será conduzido às 21h na Praça São Pedro pelo cardeal Victor Manuel Fernández, prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé.