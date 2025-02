Papa envia telegrama de pesar à Guatemala pelas vítimas de trágico acidente com ônibus

A mensagem de condolências de Francisco, assinada pelo cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, foi enviada na manhã desta sexta-feira (14/02). O Papa "ficou profundamente estristecido" ao saber da queda de 20 mentros de um ônibus da Puente Belice, enquanto se dirigia à capital do país na segunda-feira (10/02). Pelo menos 50 pessoas morreram.

Andressa Collet - Vatican News

O Papa Francisco enviou nesta sexta-feira (14/02) um telegrama assinado pelo secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, dirigido ao arcebispo de Santiago de Guatemala, dom Gonzalo de Villa y Vásquez, em virtude de um acidente com um ônibus que matou pelo menos 50 pessoas. O Pontífice, escreveu o purpurado, "ficou profundamente entristecido ao saber da dolorosa notícia da queda do ônibus em um precipício na Cidade da Guatemala, que causou inúmeras vítimas e feridos".

As circunstâncias do acidente

Na última segunda-feira, 10 de fevereiro, o veículo caiu de uma ponte, despencando de uma altura de 20 metros, enquanto viajava da cidade de San Agustin Acasaguastlan para a capital do país. Era uma rota movimentada quando o ônibus caiu da Puente Belice, uma ponte rodoviária que atravessa uma estrada e um riacho. Ao menos 51 pessoas morreram, segundo um porta-voz do Corpo de Bombeiros local.

O Papa, continuou o cardeal Parolin no telegrama, "estende suas sinceras condolências aos familiares dos falecidos, juntamente com suas expressões de consolo, sua viva solicitude e seus desejos de rápida recuperação dos feridos", bem como a sua sincera bênção apostólica, "como sinal de esperança no Senhor ressuscitado".