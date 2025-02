Pesar do Papa pelo ataque a uma escola na Suécia

Em um telegrama assinado pelo cardeal Parolin e endereçado ao primeiro-ministro sueco Kristersson, Francisco expressa seu pesar por aqueles que foram vítimas do ataque de um homem de 35 anos, na terça-feira, em uma escola para adultos em Örebro e faz votos de pronta recuperação dos feridos

O Papa manifesta-se “profundamente entristecido” com o ataque armado que ocorreu em uma escola para adultos em Örebro, na Suécia, na terça-feira, 4 de fevereiro, e que deixou 11 mortos. Em um telegrama assinado pelo cardeal secretário de Estado, Pietro Parolin, e endereçado ao primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, o Pontífice assegura sua “proximidade espiritual a todos os atingidos por esse acontecimento traumático”, que as autoridades suecas descreveram como o pior tiroteio no país. Francisco “oferece suas orações pelo repouso das almas dos falecidos, pelo consolo de suas famílias e amigos enlutados, e pela pronta recuperação dos feridos”. “Neste momento difícil para a nação”, diz ainda a mensagem, o Papa “invoca sobre o povo sueco os dons da unidade e da paz de Deus Todo-Poderoso”.

O ataque

O ataque ocorreu na tarde desta terça-feira, quando um homem de 35 anos abriu fogo em um campus que abriga centros de educação para adultos, matando 11 pessoas e ferindo outras 15. O autor do delito também morreu no ataque.