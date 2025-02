Buenos Aires reza pelo Papa: “Que a oração seja uma lufada de ar para seus pulmões"

Na cidade natal de Francisco, milhares de fiéis se reuniram para uma Missa na Plaza Constitución, um lugar simbólico para o ministério de Jorge Mario Bergoglio, que ali denunciou a corrupção e os dramas do país em muitos discursos e homilias. Bispos, padres, representantes da política e da sociedade civil estavam presentes. A celebração foi presidida pelo arcebispo García Cuerva: “Santo Padre, precisamos muito do senhor”

Silvina Oranges – Buenos Aires

Uma multidão de fiéis se reuniu na segunda-feira à tarde em Buenos Aires para rezar pela saúde do Papa Francisco durante uma Missa celebrada na Plaza Constitución, onde Jorge Bergoglio presidiu tantas vezes quando era arcebispo da Igreja porteña. "Que nossa oração seja a lufada de ar de que os pulmões do Papa Francisco precisam. Não reduza a velocidade. Precisamos muito do senhor", disse o arcebispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, em sua homilia na celebração realizada ao ar livre em um momento em que o céu clareou após um dia de fortes chuvas.

A celebração

A Missa foi concelebrada pelos bispos auxiliares de Buenos Aires, pelo arcebispo de La Plata, dom Gustavo Carrara, o ex-chefe do episcopado, dom Oscar Ojea, o cardeal e arcebispo emérito de Buenos Aires, Mario Poli, e dezenas de sacerdotes, como Guillermo Marcó, ex-porta-voz de Bergoglio em Buenos Aires. Também estavam presentes vários representantes da vida social e política do país, incluindo representantes do governo da cidade, como o secretário de segurança, Waldo Wolff.

Um local simbólico

A Plaza Constitución é um ponto emblemático da cidade de Buenos Aires, onde centenas de milhares de trabalhadores da província de Buenos Aires vão trabalhar todos os dias. Também foi o local escolhido por Jorge Mario Bergoglio - durante os anos em que foi arcebispo da cidade - para celebrar Missas e denunciar situações de corrupção na cidade, tráfico de pessoas e tráfico de drogas.

Arcebispo de Buenos Aires celebra Missa na Plaza Constitucion pela saúde do Papa Francisco (Reuters)

Praça lotada

Com uma importante presença da mídia nacional e internacional, o evento também contou com a presença de jovens pertencentes aos Lares de Cristo, um projeto que visa recuperar meninos e meninas do vício. Além deles, havia trabalhadores que estavam terminando sua jornada de trabalho, famílias, religiosas de diferentes congregações e uma delegação da União dos Trabalhadores da Economia Popular (UTEP), que segurou faixas com as palavras “Tierra, Techo, Trabajo” (Terra, Teto, Trabalho), que Francisco invocou para os pobres do mundo.

Também estavam presentes bombeiros voluntários dos bairros de San Telmo e Flores, que chegaram com seus caminhões de bombeiros e tocaram suas sirenes no final da celebração, enquanto os fiéis gritavam Viva il Papa. “Estamos nesta praça, onde mais de uma vez Bergoglio disse que muitos estão fazendo ouvidos moucos e não querem ouvir o grito das vítimas da injustiça e da exclusão, uma praça onde muitos parecem mudos e optam por não falar do que está acontecendo, de muitos rostos que expressam tanta marginalização”, disse García Cuerva em sua homilia, parafraseando o que o arcebispo Bergoglio disse no passado: “As organizações ligadas ao tráfico e ao narcotráfico fazem dela uma fábrica de escravos, um moedor de carne”.

Próximos do Papa

Em outro trecho da homilia, o arcebispo de Buenos Aires se referiu às “mentiras e calúnias das quais o Santo Padre foi vítima” durante seu Pontificado e convidou as pessoas a pedirem perdão a Deus pelas vezes que “acusamos e manchamos sua honra”. Enquanto isso, bandeiras argentinas, imagens e santinhos da Virgem de Luján e algumas velas acesas se multiplicavam entre a multidão, que continuava a entoar o coro de Viva il Papa, na esperança de que o eco chegasse até Roma para o Papa argentino, naquele seu décimo primeiro dia de internação no Hospital Policlínico Gemelli.