Papa Francisco transcorreu bem a noite no Gemelli

Imprensa do mundo inteiro aguarda notícias sobre o estado de saúde do Papa

A Sala de Imprensa informa que o Papa se levantou para tomar café da manhã. De acordo com a nota divulgada ontem, "a condição clínica do Santo Padre está melhorando ligeiramente".

Vatican News

"A noite transcorreu bem. Esta manhã o Papa Francisco se levantou e tomou o café da manhã." É o que informa a Sala de Imprensa da Santa Sé nesta sexta-feira, 21 de fevereiro.

Na comunicação de ontem à noite, foi anunciado que as condições clínicas do Papa Francisco, hospitalizado no Hospital Gemelli de Roma desde 14 de fevereiro, estão melhorando ligeiramente, "ele está apirético e seus parâmetros hemodinâmicos continuam estáveis". "O Papa tem alguns focos de pneumonia, continua respirando de forma autônoma e o coração segue forte."