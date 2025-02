Papa está sem febre e prossegue terapia

"O Papa Francisco está comovido com as numerosas mensagens de afeto e proximidade que continua recebendo nestas horas; em particular, deseja agradecer àqueles que estão atualmente hospitalizados", diz o comunicado da Sala de Imprensa da Santa Sé.

Vatican News A Sala de Imprensa da Santa Sé publicou na tarde desta segunda-feira, 17 de fevereiro, o seguinte comunicado: "O Santo Padre continua apirético e prossegue com a terapia prescrita. Sua condição clínica é estável. Esta manhã, ele recebeu a Eucaristia e depois se dedicou a algumas atividades de trabalho e à leitura de textos. O Papa Francisco está comovido com as numerosas mensagens de afeto e proximidade que continua recebendo nestas horas; em particular, deseja agradecer àqueles que estão atualmente hospitalizados pelo carinho e amor que expressam através de desenhos e mensagens de pronta recuperação; reza pelos doentes e pede orações por ele."