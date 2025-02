Papa Francisco recebe a presidência da CNBB

A audiência se insere na visita anual que a CNBB faz ao Vaticano, durante a qual mantém encontros nos vários Dicastérios que compõem a Santa Sé.

Vatican News

O Papa Francisco recebeu na manhã desta quinta-feira a presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), composta pelo Presidente, Card. Jaime Spengler, O.F.M., arcebispo de Porto Alegre; Dom João Justino de Medeiros Silva, arcebispo de Goiânia, primeiro Vice-Presidente; Dom Paulo Jáckson Nóbrega de Sousa, arcebispo de Olinda e Recife, segundo Vice-Presidente; Dom Ricardo Hoepers, auxiliar de Brasília, Secretário-Geral.



Card. Jaime Spengler assim comentou o encontro:

“Encontramos o Santo Padre, eu diria, um pouco resfriado, mas com uma disposição muito bonita. Podemos abordar alguns assuntos específicos da Conferência, compartilhar a nossa realidade, do nosso Brasil, com suas alegrias, mas também com suas angústias. E tivemos a graça, por assim dizer, de nos sentir apoiados pelo Santo Padre, incentivados também a continuar o trabalho que a conferência vem desenvolvendo ao longo dos anos. É, certamente, sempre uma alegria particular poder nos encontrar com o sucessor de Pedro.”

Papa saúda Card. Jaime Spengler

Durante o encontro, foram entregues ao Santo Padre o relatório “CNBB 2024: No Caminho Sinodal Rumo ao Ano Jubilar” e o cartaz da Campanha da Fraternidade 2025 – Fraternidade e Ecologia Integral.

