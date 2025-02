O Papa: lembremos dos países em guerra, oremos pelos deslocados da Palestina

Na saudação ao final da Audiência Geral desta quarta-feira, 5 de fevereiro, Francisco pediu para nos lembrarmos dos irmãos palestinos deslocados e rezarmos por eles, lembrando igualmente a Ucrânia, Israel e tantos países que vivem em situação de guerras e conflitos

Raimundo de Lima – Vatican News

Ao término da Audiência Geral desta quarta-feira, 5 de fevereiro, realizada na Sala Paulo VI, repleta de fiéis e peregrinos provenientes de todas as partes do mundo, o Santo Padre, na saudação aos de língua italiana, lembrou dos países que sofrem com a guerra, com um pensamento voltado para a Ucrânia e o Oriente Médio, particularmente, lembrando os deslocados da Palestina.

“Pensemos nos países que estão sofrendo com a guerra: a atormentada Ucrânia, Israel, Palestina... Muitos países estão sofrendo. Lembremo-nos das pessoas deslocadas da Palestina e oremos por elas.”

Oração pelos padres e consagrados em países em guerra

Pouco antes, na saudação aos fiéis e peregrinos poloneses, o Pontífice os havia encorajado a orar pelos sacerdotes e pessoas consagradas que exercem seu ministério em países pobres e devastados pela guerra, especialmente na Ucrânia, no Oriente Médio e na República Democrática do Congo. Para muitos, essa presença é a prova de que Deus sempre se lembra deles.