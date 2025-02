O Papa nomeia a irmã Raffaella Petrini, presidente do Governatorato

A partir de 1º de março de 2025, a religiosa franciscana ocupará os cargos aos quais o Papa a destinou no Estado da Cidade do Vaticano como presidente da Pontifícia Comissão para o Estado da Cidade do Vaticano, bem como presidente do Governatorato. Sua nomeação já havia sido anunciada por Francisco em 19 de janeiro passado

O Papa Francisco nomeou, a partir de 1º de março, a irmã Raffaella Petrini, até agora secretária geral do Governatorato, presidente da Pontifícia Comissão para o Estado da Cidade do Vaticano e presidente do Governatorato. A escolha já havia sido anunciada durante a entrevista que o Pontífice concedeu ao apresentador Fabio Fazio durante a transmissão televisiva italiana "Che tempo che fa", em 19 de janeiro. Membro das Irmãs Franciscanas da Eucaristia, funcionária da Congregação para a Evangelização dos Povos desde 2005, a irmã Raffaella Petrini nasceu em Roma em 15 de janeiro de 1969, é formada em Ciências Políticas pela Livre Universidade Internacional dos Estudos Guido Carli e doutora pela Pontifícia Universidade São Tomás de Aquino. Ela ocupa o cargo de secretária geral do Governatorato desde 2022, e agora sucede o cardeal Fernando Vergéz Alzaga, que completará 80 anos em 1º de março.