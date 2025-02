Papa Francisco: Jesus não nos abandona ao sofrimento

Em duas postagens na rede social X, o Papa recorda nesta segunda-feira (10/02) a proximidade e a compaixão de Deus que também são experimentadas na enfermidade. Nesta terça-feira, 11 de fevereiro, é o 33º Dia Mundial do Enfermo.

“Jesus, com o seu amor misericordioso, permite de aproveitar, mesmo na enfermidade, por mais dolorosa e difícil de compreender, uma oportunidade de encontro com o Senhor”. O Papa Francisco escreveu essa mensagem nesta segunda-feira, 10 de fevereiro, em sua conta @Pontifex na rede social X. “No momento da doença, se por um lado sentimos toda a nossa fragilidade, por outro experimentamos a proximidade e a compaixão de Deus, que em Jesus participou do nosso sofrimento. Ele não nos abandona”.

Aquele que assiste a um doente é um “anjo de esperança"

As palavras do Pontífice foram proferidas na véspera do 33º Dia Mundial do Enfermo que será celebrado nesta terça-feira, 11 de fevereiro, em memória da primeira aparição da Bem-Aventurada Virgem Maria em Lourdes. Para marcar a ocasião, uma mensagem pontifícia foi divulgada no final de janeiro com foco no tema “A esperança não engana (Rm 5:5) e fortalece-nos na tribulação”, com uma clara referência ao tema do Jubileu.

Doentes e médicos, enfermeiros e familiares, amigos e sacerdotes, religiosos e religiosas, diz o bispo de Roma no documento, "são todos ’anjos da esperança‘, ’mensageiros de Deus', onde quer que estejam: famílias, clínicas, casas de repouso, hospitais”. "O caminhar juntos de vocês é um sinal para todos, um hino à dignidade humana, um canto de esperança”, continuou Francisco, destacando três aspectos que caracterizam o trabalho daqueles que assistem os que sofrem: o encontro, que ocorre quando se experimenta a proximidade e a compaixão de Deus no momento de fragilidade; o dom, ou melhor, a esperança que vem de Cristo ‘nunca mais do que no sofrimento’, e que abre ‘qualquer outro raio de luz com o qual superar as provações e os obstáculos da vida’.

Bondade, compreensão e cuidado com os que sofrem

Por fim, a partilha, que se expressa no “sorriso amável de um profissional de saúde, o olhar agradecido e confiante de um doente, o rosto compreensivo e atencioso de um médico ou de um voluntário, o rosto expectante e trepidante de um cônjuge, de um filho, de um neto, de um querido amigo”. Tudo isso são “raios de luz para valorizar”, conclui o Papa, e que “mesmo durante a escuridão das provações, não só dão força, mas dão o verdadeiro sabor da vida, no amor e na proximidade”.

Em 2026, a celebração solene do Dia no Peru

Devido ao Ano Santo em curso, o Pontífice também ordenou o adiamento das celebrações trienais do Dia do Enfermo para 11 de fevereiro de 2026, no Santuário Mariano da Virgem de Chapi, em Arequipa, Peru, enquanto no ano em curso - recorda uma nota do Dicastério para a Evangelização - Seção para as Questões Fundamentais da Evangelização no Mundo - serão celebrados dois jubileus específicos: o dos doentes e do mundo da saúde (5 e 6 de abril) e o das pessoas com deficiência (28 e 29 de abril).