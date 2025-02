O Papa em Sanremo: a música é um instrumento de paz, as guerras destroem as crianças

Com uma mensagem de vídeo, Francisco entra no Teatro Ariston Sanremo, festival da música italiana: “A música pode ajudar na convivência dos povos”, disse. Lembrando do Dia Mundial da Criança, recordou os muitos menores que “choram e sofrem pelas muitas injustiças do mundo”. O Pontífice expressou o desejo de “ver aqueles que se odiaram apertar as mãos, abraçar-se e dizer com a vida, a música e o canto: a paz é possível!”

Salvatore Cernuzio – Vatican News

Grande silêncio no Teatro Ariston Sanremo quando, pouco antes das 22h, o apresentador e diretor artístico de Sanremo 2025, Carlo Conti, anunciou a ‘presença’, entre os cantores concorrentes e convidados especiais, de um convidado inédito: o Papa. Com um vídeo gravado em seus aposentos na Casa Santa Marta, Francisco se conectou com o público da 75ª edição do famoso evento musical italiano para lembrar a importância da música e a mensagem que ela pode transmitir. Uma mensagem de “paz”, como a cantada logo a seguir pela cantora israelense Noa e pela cantora palestina Mira Awad, convidadas a fazerem um dueto em hebraico, árabe e inglês ao som da inesquecível música intitulada "Imagine", de John Lennon.

A música é beleza,a música é um instrumento de paz. É uma língua que todos os povos, de diferentes maneiras, falam e que chega ao coração de todos. A música pode ajudar na convivência dos povos.

Dia Mundial da Criança

O Papa recordou uma lembrança pessoal, a de sua mãe, Regina Maria, que contava e explicava a ele “alguns trechos de óperas, fazendo-me entender o sentido da harmonia e as mensagens que a música pode transmitir”, disse ele. O Papa compartilhou no palco de Sanremo outra lembrança guardada "no coração": o Dia Mundial da Criança, celebrado em maio de 2024 no Estádio Olímpico de Roma, apresentado por Carlo Conti. Um “momento lindo”, disse ele, com a presença de milhares de crianças de todo o mundo.

“As guerras destroem as crianças”

Foi para as “muitas crianças que não podem cantar” que o Papa Francisco chamou a atenção da Itália e do mundo: muitas crianças que “não podem cantar a vida, e choram e sofrem pelas muitas injustiças do mundo, pelas muitas guerras, pelas situações de conflito”.

As guerras destroem as crianças. Nunca nos esqueçamos de que a guerra é sempre uma derrota.

O desejo de ver aqueles que se odiavam apertarem as mãos

“O que mais desejo”, confidenciou o Papa, “é ver aqueles que se odiaram apertarem as mãos, abraçarem-se e dizerem com a vida, a música e o canto: a paz é possível!” “Hoje, você está fazendo isso e o está fazendo através da música”, disse o Papa a Carlo Conti.

Comprometer-se com um mundo mais justo e fraterno

A todos os presentes, Francisco fez um pedido: “Vivam bem estas noites de música”. Saudou “todos os conectados, especialmente as pessoas que sofrem” e manifestou a esperança de que “a boa música possa chegar ao coração de todos”.

A música pode abrir o coração para a harmonia, para a alegria de estar juntos, com uma linguagem comum e compreensiva, fazendo-nos comprometer com um mundo mais justo e fraterno.

Agradecimento de Carlo Conti

As palavras do Papa Francisco foram recebidas com aplausos da plateia que se levantou. Carlo Conti introduziu a surpresa do vídeo explicando que tinha escrito ao Papa para informá-lo sobre “este momento dedicado à paz”, o dueto de Noa e Mira Awad. “Ele é uma pessoa que está no coração de todos nós e que muitas vezes levanta a voz, grita ao mundo para pedir a paz. Eu o escrevi, pedindo se poderia enviar um pensamento para introduzir esse momento, e ele fez algo mais...”, disse o apresentador. Por duas vezes disse “obrigado Santo Padre” após a conclusão do vídeo.