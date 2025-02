Mesmo com infecção nas vias respiratórias, Papa está "sereno e de bom humor"

"O Santo Padre, após o agravamento da bronquite destes dias, realizou os exames especializados e iniciou a terapia farmacológica hospitalar. Os primeiros resultados mostram uma infecção das vias respiratórias. As condições clínicas são discretas; apresenta uma leve alteração febril", lê-se no boletim da Sala de Imprensa da Santa Sé.

A Sala de Imprensa da Santa Sé publicou um boletim no final da tarde desta sexta-feira (14/02), atualizando sobre as condições de saúde do Papa Francisco, internado no hospital Agostino Gemelli, de Roma.

O diretor da Sala de Imprensa, Matteo Bruni, divulgou ainda que o Papa "está sereno, de bom humor e leu alguns jornais".