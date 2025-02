O Papa no Gemelli. Bruni: teve “uma noite tranquila” e continua com a terapia

O diretor da Sala de Imprensa Vaticana informou aos jornalistas na manhã deste sábado sobre o estado de saúde de Francisco, que está internado no Hospital Gemelli desde sexta-feira. Ele disse que o Pontífice passou “uma noite tranquila” e “tomou café da manhã e leu alguns jornais”

Vatican News

Leia também 14/02/2025 Mesmo com infecção nas vias respiratórias, Papa está "sereno e de bom humor" "O Santo Padre, após o agravamento da bronquite destes dias, realizou os exames especializados e iniciou a terapia farmacológica hospitalar. Os primeiros resultados mostram uma ...

O Papa passou “uma noite tranquila”, “dormiu bem” e na manhã deste sábado “tomou o café da manhã e leu alguns jornais”. O diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, fez uma atualização sobre a saúde do Pontífice, que está hospitalizado desde sexta-feira no Hospital Policlínico Gemelli por causa de uma infecção nas vias respiratórias. No encontro com os jornalistas, Bruni informou que Francisco continua com a terapia e os exames.

Mais atualizações no final da tarde

Leia também 15/02/2025 Celam expressa seu afeto, proximidade e orações ao Papa após internação A Presidência do Conselho Episcopal Latino-Americano e do Caribe, presidida pelo Cardeal Jaime Spengler, Arcebispo de Porto Alegre, assinou uma carta de afeto e proximidade ao ...

A febre do Papa não aumentou e haverá mais atualizações sobre sua condição de saúde no final da tarde. A Sala de Imprensa Vaticana informou na noite de sexta-feira, 14 de fevereiro, após Francisco ter sido internado no Hospital Gemelli, que ele estava com uma “febre leve” e que havia iniciado a terapia farmacológica hospitalar.