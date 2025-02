Papa no Gemelli, condições permanecem críticas, mas sem novas crises respiratórias

Sacerdotes brasileiros rezam junto à estátua de João Paulo II em frente ao hospital Gemelli, em 23 de fevereiro de 2025 (AFP or licensors)

Francisco está vigilante, o oxigênio continua sendo administrado, melhoram os valores sanguíneos graças às transfusões, presente uma insuficiência renal inicial leve, que está sob controle. Hoje participou da Missa.

Vatican News

A condição do Santo Padre continua crítica; entretanto, desde a noite passada não houve crise respiratória.

Ele foi submetido a duas unidades de hematologia concentrada por transfusão, com benefícios e um retorno do valor da hemoglobina.

Sua plaquetopenia permaneceu estável; no entanto, alguns exames de sangue mostram insuficiência renal inicial leve, que está sob controle.

A terapia com oxigênio de alto fluxo por meio de cânulas nasais continua.

O Santo Padre continua vigilante e bem orientado.

A complexidade do quadro clínico e a espera necessária para que as terapias farmacológicas deem algum retorno fazem com que o prognóstico permaneça reservado.

Durante a manhã, no apartamento instalado no 10º andar, ele participou da Santa Missa na companhia de quem cuida dele durante esses dias de hospitalização.