Com o Papa no hospital, eventos cancelados e mensagens de solidariedade

Francisco foi internado no Hospital Gemelli de Roma na manhã desta sexta-feira (14/02) para tratar a bronquite, após cumprir regularmente agenda no Vaticano. Porém, com a internação, eventos que contavam com a sua participação no Jubileu dos Artistas foram anulados nos próximos dias. A partir da Igreja na Itália começaram as manifestações de solidariedade pela pronta recuperação.

Andressa Collet - Vatican News

“Na manhã desta sexta-feira, 14 de fevereiro, ao término das audiências, o Papa foi internado no Hospital Agostino Gemelli para alguns exames diagnósticos necessários e para prosseguir em ambiente hospitalar o tratamento para a bronquite que ainda persiste.”

Após a comunicação oficial da Sala de Imprensa da Santa na manhã desta sexta-feira (14/02), começaram a ser divulgadas mensagens de solidariedade e pronta recuperação ao Pontífice, assim como a atualização da sua participação no Jubileu dos Artistas e do Mundo da Cultura que será realizado de 15 a 18 de fevereiro. Francisco estaria presente em três momentos importantes, começando pela Audiência Jubilar prevista para este sábado (15/02) que foi anulada por causa da internação do Papa. O comunicado foi divulgado tanto pelo site oficial do Jubileu da Esperança como em um segundo comunicado da Sala de Imprensa da Santa Sé, que continuou:

"A Santa Missa por ocasião do Jubileu dos Artistas e do Mundo da Cultura, de domingo, 16 de fevereiro, será presidida por Sua Eminência o cardeal José Tolentino de Mendonça, prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação, enquanto o encontro com os artistas, previsto para segunda-feira no Cinecittà, foi anulado por causa da impossibilidade de participação do Papa."

As manifestações de solidariedade também em frente ao Hospital Gemelli, de Roma

As mensagens de solidariedade ao Papa

Com o anúncio da internação do Papa Francisco ao Gemelli de Roma, para prosseguir o tratamento da bronquite, mensagens de pronta recuperação do Pontífice começaram a ser divulgadas pela imprensa e redes sociais. A diocese de Roma, por exemplo, demonstrou solidariedade da sua comunidade, afirmando que "todo o povo de Deus em Roma se aproxima ainda mais ao seu bispo neste momento", assegurando orações para uma rápida recuperação. Os bispos da Conferência Episcopal Italiana (CEI) usaram as redes sociais: "desejamos ao Santo Padre pronta recuperação e nos unimos em oração por ele".

A manifestação de proximidade também veio do prefeito de Roma, Roberto Gualtieri: “expresso meus mais sinceros votos de pronta recuperação ao Papa Francisco. Estamos próximos ao Santo Padre, que sempre demonstrou grande força e dedicação, na esperança de que possa se recuperar o mais rápido possível”. Políticos italianos também demonstraram solidariedade, desejando que o Pontífice tenha alguns dias de repouso e cuidado para se recuperar da bronquite, "sem alarmismos" e certos de que "voltará mais forte de antes". "O temperamento e a vitalidade" de Francisco deverão ajudar a melhorar "significativamente a situação clínica" neste momento "tão complexo da humanidade" em que "precisamos mais do que nunca da sua palavra iluminada e das suas preciosas indicações para um mundo mais justo e solidário”.