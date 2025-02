Papa recebe em audiência o novo embaixador do Cazaquistão junto à Santa Sé

Timur Primbetov é casado e tem um filho. Ele já atuou na na Embaixada na Federação Russa (2018 - 2019) e foi embaixador na Letônia (2019 - 2023) e depois no México (2023 - 2024).

Andressa Collet - Vatican News

O Papa Francisco recebeu em audiência na manhã desta sexta-feira (07/02) na Casa Santa Marta, onde procura se resguardar devido ao tratamento de uma bronquite, o novo embaixador do Cazaquistão junto à Santa Sé, Timur Primbetov. Com a apresentação das cartas credenciais ao Pontífice, ele começa a sua missão no Vaticano.

A audiência foi realizada nas dependências da Casa Santa Marta

Em 23 de janeiro, conforme divulgação da Secretaria de Estado da Santa Sé, Timur Primbetov já havia sido recebido pelo arcebispo Edgar Peña Parra, substituto para Assuntos Gerais. Segundo o boletim diário da Sala de Imprensa da Santa Sé desta sexta-feira (07/02), o novo embaixador nasceu em 17 de setembro de 1973, é casado e tem um filho. Ele fez o ensino superior na Universidade Nacional do Estado do Cazaquistão, denominada Al-Farabi (1996).

Timur Primbetov ocupou diferentes cargos a começar como funcionário diplomático e depois terceiro secretário no Departamento para a Europa e as Américas do Ministério das Relações Exteriores (1997 - 1999). Na Embaixada na Espanha (1999 - 2004) foi terceiro e segundo secretário; no Setor de Protocolo do presidente da República ocupou os cargos de especialista-chefe, inspetor e chefe do departamento (2004 - 2008) e também de vice-chefe (2008 - 2018); foi ministro-conselheiro na Embaixada na Federação Russa (2018 - 2019) e embaixador na Letônia (2019 - 2023) e depois no México (2023 - 2024).