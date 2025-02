O Papa: ajudar os jovens a se realizarem com base na verdade, na bondade e na beleza

Francisco envia uma carta ao decano da Faculdade Teológica do Triveneto, pe. Maurizio Girolami, por ocasião do 20° aniversário de fundação desta instituição. Uma ocasião para o Pontífice unir-se "à comum ação de graças ao Senhor pelo bem realizado nestes anos, especialmente em favor das jovens gerações do território".

Mariangela Jaguraba - Vatican News

O Papa Francisco enviou uma carta, nesta terça-feira (18/02), ao decano da Faculdade Teológica do Triveneto, situada na cidade italiana de Pádua, pe. Maurizio Girolami, por ocasião do 20° aniversário de fundação desta instituição.

Esta ocasião oferece ao Pontífice a oportunidade de unir-se "à comum ação de graças ao Senhor pelo bem realizado nestes anos, especialmente em favor das jovens gerações do território".

"Encorajo toda a família acadêmica a perseverar na colaboração na missão da Igreja, para difundir a mensagem de Cristo no mundo, fiéis à tradição genuína, mas abertos à leitura dos sinais dos tempos", ressalta o Papa no texto. Segundo Francisco, "trata-se de assumir com coragem os novos desafios para levar eficazmente a verdade do Evangelho ao homem contemporâneo" e para atingir este objetivo, a Faculdade Teológica do Triveneto "é chamada a ser cada vez mais um lugar de formação não só através do estudo e aprofundamento da Teologia, mas também com o testemunho cristão de cada um".

"Espero que os professores sejam capazes de ajudar especialmente os jovens a se realizarem com base na verdade, na bondade e na beleza que têm sua fonte em Deus", conclui o Papa, renovando sua "gratidão pela importante missão educacional realizada até agora e, invocando sobre o novo caminho a proteção de Maria, Sede da Sabedoria".