Papa: crise isolada de broncoespasmo. Iniciada ventilação mecânica não invasiva

A Sala de Imprensa da Santa Sé publicou um novo boletim com atualizações sobre o estado de saúde do Santo Padre: o quadro respiratório piorou após um episódio de vômito com aspiração. O Pontífice foi prontamente submetido a uma broncoaspiração e iniciou a ventilação mecânica não invasiva, com uma boa resposta nas trocas gasosas. Sempre vigilante e orientado, Francisco colaborou com as manobras terapêuticas. O prognóstico ainda permanece reservado.

Vatican News Eis o boletim vespertino desta sexta-feira, 28 de fevereiro, publicado pela Sala de Imprensa da Santa Sé acerca das condições de saúde do Papa Francisco:



"O Santo Padre, no início da tarde de hoje, após uma manhã passada alternando fisioterapia respiratória e oração na capela, apresentou uma crise isolada de broncoespasmo que, no entanto, resultou em um episódio de vômito com aspiração e um repentino agravamento do quadro respiratório. O Santo Padre foi prontamente submetido a uma broncoaspiração e iniciou a ventilação mecânica não invasiva, com uma boa resposta nas trocas gasosas. Ele permaneceu sempre vigilante e orientado, colaborando com as manobras terapêuticas. O prognóstico ainda permanece reservado. Pela manhã, recebeu a Eucaristia." Segundo o que foi informado, serão necessárias de 24 a 48 horas para avaliar as condições clínicas do Papa após esta crise isolada de broncoespasmo. Em evidência 28/02/2025 Como nos dias passados, noite tranquila para o Papa no Gemelli Nova atualização da Sala de Imprensa do Vaticano sobre a saúde de Francisco. Na comunicação, informa-se que o Pontífice mantém seu repouso.

Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui