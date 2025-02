Papa no Gemelli: confirma-se a melhora das condições clínicas

A Sala de Imprensa da Santa Sé publicou um novo boletim com atualizações sobre o estado de saúde do Santo Padre: hoje, ele alternou a oxigenoterapia de alto fluxo com o uso de máscara respiratória. São necessários mais alguns dias de estabilidade clínica para definir o prognóstico. A manhã foi dedicada à fisioterapia respiratória e ao descanso; à tarde, oração na Capela do apartamento privado e atividades de trabalho.

Vatican News Eis o boletim vespertino desta quinta-feira, 27 de fevereiro, publicado pela Sala de Imprensa da Santa Sé acerca das condições de saúde do Papa Francisco: "As condições clínicas do Santo Padre continuam melhorando também no dia de hoje. Hoje, ele alternou a oxigenoterapia de alto fluxo com o uso de máscara respiratória. Considerando a complexidade do quadro clínico, são necessários mais alguns dias de estabilidade para definir o prognóstico. Pela manhã, o Santo Padre dedicou-se à fisioterapia respiratória, intercalando momentos de descanso. À tarde, após mais uma sessão de fisioterapia, recolheu-se em oração na Capela do apartamento privado, localizado no 10º andar, onde recebeu a Eucaristia; em seguida, dedicou-se às suas atividades de trabalho."