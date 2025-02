Fiéis em oração pelo Papa no Hospital Gemelli

Papa no Gemelli, leve melhora das condições clínicas

Boletim da Sala de Imprensa da Santa Sé informa sobre as condições de saúde do Santo Padre: nenhuma nova crise respiratória, fluxo de oxigênio ligeiramente reduzido, exames com melhora. A leve insuficiência renal não causa preocupação. Francisco retomou o trabalho e, à noite, telefonou para a paróquia de Gaza.

Vatican News



Eis o boletim vespertino desta segunda-feira, 24 de fevereiro, publicado pela Sala de Imprensa da Santa Sé acerca das condições de saúde do Papa Francisco:

Leia também 24/02/2025 A noite foi tranquila para o Papa Francisco A Sala de Imprensa da Santa Sé informa que "o Pontífice dormiu e mantém seu repouso". Segundo o boletim divulgado na noite de ontem (23/02), as condições de saúde do Papa ... As condições clínicas do Santo Padre, em seu estado crítico, mostram uma leve melhora. Também no dia de hoje não se verificaram episódios de crise respiratória asmática; e alguns exames laboratoriais apresentaram melhora. O monitoramento da leve insuficiência renal não é preocupante. A oxigenoterapia continua, embora com fluxo e percentual de oxigênio ligeiramente reduzidos. Os médicos, considerando a complexidade do quadro clínico, por precaução não desfazem o prognóstico. Pela manhã, ele recebeu a Eucaristia e, à tarde, retomou suas atividades de trabalho. À noite, telefonou para o pároco da Paróquia de Gaza para expressar sua proximidade paterna. O Papa Francisco agradece a todo o povo de Deus que nestes dias se reuniu para rezar por sua saúde. Em evidência 24/02/2025 Na Praça São Pedro um Rosário pela saúde do Papa A Sala de Imprensa do Vaticano informa que, "recolhendo os sentimentos do povo de Deus", a partir desta noite, às 21h, será realizado um momento de oração com os cardeais ...

Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui