Noite tranquila para o Papa no Gemelli

Foto do Hospital Gemelli em Roma, (ANSA)

A Sala de Imprensa da Santa Sé informou na manhã deste domingo que o Santo Padre passou uma noite tranquila. Ontem oele teve uma crise respiratória e foram necessárias transfusões de sangue.

Vatican News

"O Papa transcorreu uma noite tranquila", informou a Sala de Imprensa da Santa Sé no Telegram na manhã deste domingo.

Na noite de ontem, 22 de fevereiro, a Sala de Imprensa da Santa Sé havia divulgado a seguinte atualização:

"O estado de saúde do Santo Padre continua crítico, portanto, como foi explicado ontem, o Papa não está fora de perigo. Esta manhã, o Papa Francisco apresentou uma crise respiratória asmática de longa duração, que exigiu uma terapia de alto fluxo de oxigênio. Os exames de sangue de hoje também mostraram uma plaquetopenia, associada a uma anemia, que exigiu a administração de transfusões. O Santo Padre continua vigilante e passou o dia na poltrona, embora mais debilitado do que ontem. No momento o prognóstico é reservado.