O Papa recebe em audiência o primeiro-ministro eslovaco Fico

O primeiro-ministro, acompanhado por uma delegação, foi recebido pelo Pontífice na Casa Santa Marta. Nas conversações na Secretaria de Estado, o foco foi a “persistente instabilidade” na Ucrânia e as “perspectivas de paz”, a “frágil trégua” em Israel e na Palestina e a emergência humanitária em Gaza

A audiência do Papa concedida ao primeiro-ministro da República Eslovaca, Robert Fico, na manhã desta sexta-feira (14/02) durou meia hora, das 9 às 9h30, e teve lugar na Casa Santa Marta, onde Francisco continua desempenhando suas atividades devido à bronquite que o acomete há dias. Acompanhando o primeiro-ministro estava uma delegação de seis membros, incluindo sua mãe de 83 anos, conforme anunciado pelo próprio Fico esta quinta-feira por meio de suas contas sociais.

Conversações na Secretaria de Estado com foco em guerras

Imediatamente depois, o chefe do governo de Bratislava transferiu-se para o Palácio Apostólico vaticano para uma reunião na Secretaria de Estado com o cardeal Pietro Parolin, acompanhado pelo Monsenhor Mirosław Wachowski, subsecretário das Relações com os Estados. “Durante as cordiais conversações”, afirma uma nota da Sala de Imprensa da Santa Sé, ”foi reafirmado o mútuo apreço pelas sólidas relações bilaterais e o renovado compromisso comum com a coesão social. Neste contexto, foi dada especial atenção à questão da antropologia e às questões da família e da educação”.

“O quadro internacional também foi examinado em profundidade”, continua o comunicado, “com destaque para a persistente instabilidade na Ucrânia e as perspectivas de paz, bem como para a frágil trégua em Israel e Palestina e a grave emergência humanitária em Gaza”.

Os presentes

No final do diálogo reservado, o Papa, durante a tradicional troca de presentes, presenteou o primeiro-ministro com uma obra de terracota intitulada “Ternura e Amor”, juntamente com documentos papais, a Mensagem para a Paz deste ano, o volume “Perseguidos por causa da verdade, os greco-católicos ucranianos por trás da cortina de ferro” ou seja, o álbum de fotos coloridas publicado pela Livraria Editora Vaticano (LEV), resultado de um projeto de pesquisa do Instituto de História da Igreja da Universidade Católica Ucraniana sobre a vida subterrânea da Igreja greco-católica ucraniana, para documentar o legado dos mártires e confessores da fé.

Fico retribuiu com uma obra de bronze representando os Santos Cirilo e Metódio, bispos padroeiros da Europa, cuja festa é celebrada esta sexta-feira, e uma pintura em madeira de um artista eslovaco representando um anjo da guarda.

O ataque

Esta sexta-feira, o chefe de governo de Bratislava visita o Pontifício Colégio Eslovaco dos Santos Cirilo e Metódio. No ano passado, em maio, Fico foi vítima de uma tentativa de assassinato quando, após uma reunião executiva em Handlova, foi baleado no peito, no estômago e em um braço. Um ataque que até mesmo o próprio Papa lembrou em seu discurso ao corpo diplomático junto à Santa Sé em janeiro passado, apontando-o como um exemplo trágico do “clima de suspeita” gerado por fake news que “fomentam o ódio” e “comprometem a coexistência civil e a estabilidade de nações inteiras”.